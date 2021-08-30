سوريا: مقتل عنصرى أمن فى حماة فى هجوم مسلح

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال مصدر فى قيادة شرطة حماة إن "مُلثمين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار فجر اليوم الإثنين، على نقطة حراسة فى حى المرابط بالمدينة، باستخدام بندقية آلية، ما أسفر عن ارتقاء عنصرين من قوى الأمن الداخلى".

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