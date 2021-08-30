رابط منصة مدرستي للطالب madrasati طريقة التسجيل في الصفحة الرئيسية للدخول

نستعرض رابط منصة مدرستي للطالب madrasati 1443 وكيفية تسجيل حساب جديد لطالب أو ولي أمر في المنصة منصة مدرستي التعليمية schools للإجابة على سؤال البعض من أولياء الأمور والطلاب المستجدين وهو كيف أسوي حساب طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية 1443هـ، ويبحث المستفيدين من خدمات منصتي مدرستي في الوقت الحالي عن رابط تسجيل الدخول الصفحة الرئيسية التي تضم العديد من أيقونات الدخول الموزعة على حسب الفئة الراغبة في تسجيل دخول منصة مدرستي، حيث يمكنكم من خلال منصة مدرستي الصفحة الرئيسية الحصول على أيقونة منصة روضتي التعليمية لمرحلة رياض الأطفال، والحصول على أيقونة منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب أو ولي الأمر والكادر التعليمي والإداريين وكافة منسوبي العملية التعليمية، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل دخول schools الرسمي.

رابط منصة مدرستي للطالب madrasati

تضم منصة مدرستي schools madrasati بالمملكة العربية السعودية العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية الداعمة عمليات التعلم الإلكتروني عن بُعد، وتعمل المنصة التعليمية على الإسهام في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج الدراسية والمقررات للطلاب والطالبات، وقد أطلقت وزارة التعليم عام منصة مدرسة أو مدرستي للتماشي مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل خاصةً خلال تفشي جائحة كورونا كوفيد 19.

وقد كانت مدرستي الخيار البديل المناسب للمرحلة الراهنة، حيث يتم تقديم كافة الخدمات التعليمية التي يتم تقديمها بالمدارس التعليمية من حيث الدروس، حيث تقدم منصة madrasati دروساً افتراضية أمنة عبر الإنترنت عن طريق برنامج مدرستي مايكروسوفت تيمز TEAMS الذي يتفاعل فيه المعلم مع الطلاب ويناقشهم ويجيب على استفساراتهم، كما يقوم المعلم بإسناد الواجبات المدرسية لطلابه عبر منصة مدرستي.

ويتم تقديم الاختبارات الإلكترونية عبر المنصة منصة مدرستي 1443، وتوفر المنصة ما يزيد عن 45 ألف مصدر تعليمي متنوع يراعي الفروق الفردية بين الطلاب، ويتم البحث في الوقت الحالي من قبل أولياء الأمور والطلاب عن رابط دخول منصة مدرستي لتسجيل دخول الصفحة الشخصية الخاصة به، وتضم الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي madrasati للطالب والمعلم الأيقونات التالية:

الدخول بحساب مايكروسوفت لأطفال روضتي “منصة روضتي”. دخول منصة مدرستي مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب. الدخول بحساب نظام نور لولي الأمر والإداريين. أيقونة العودة إلى المدارس التعليمية.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب وولي الأمر

من يرغب في الدخول إلى منصة مدرستي madrasati schools من أجل تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية، أو الدخول إلى الصفحة الشخصية في المنصة التعليمية لمتابعة المهام الموكلة والمطلوبة منه، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة مدرستي للطالب madrasati الرسمي التالي:

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول (schools.madrasati.sa).

كيف أسوي حساب جديد في منصة مدرستي madrasati؟

أوضحت وزارة التعليم عام أنه في حال الرغبة في إنشاء حساب جديد لطالب مستجد في الصف الأول الابتدائي أو في مرحلة رياض الأطفال عبر منصة مدرستي الرئيسية، فيتم ذلك بشكل يسير من خلال اتباع طريقة إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي الموضحة بالتالي:

تسجيل دخول منصة مدرستي madrasati التعليمية. النقر على أيقونة “العودة إلى المدارس”. من القائمة الرئيسية أنقر على “تسجيل جديد”. تعبئة البيانات الأساسية للمستفيد (رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة لولي الأمر – رقم الجوال للطالب). النقر على أيقونة “تحقق”. ستصلك رسالة التحقق تتضمن رمز التأكد على الجوال المسجل لدى نظام نور. تعبئة رمز التحقق ثم النقر على “تحقق”.

سيظهر أمامك اسم المستخدم للمستفيد (ولي الأمر) وأسماء المستخدمين للطلاب المسجلين على نظام نور، قم بالاحتفاظ باسم المستخدم، وفي حال الرغبة في الحصول على كلمة المرور، فعليك التأشير في المربع بجوار الطالب أو المستخدم، ثم النقر على أيقونة “إرسال”، وسيتم إرسال كلمة السر على الجوال لكل مستخدم، ويمكنكم الإطلاع على خطوات تسجيل جديد في منصة مدرستي التعليمية 1443 للطالب أو ولي الأمر، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

آلية استعادة بيانات منصة مدرستي لولي الأمر

في حال وجود حساب مسبق على منصة مدرستي madrasati التعليمية، فيمكنك استرجاعه مرة أخرى من خلال الدخول إلى تطبيق توكلنا أو موقع توكلنا الرسمي للحصول على كلمة المرور للقائد والطالب والمعلم، ثم النقر على أيقونة الخدمات، ثم النزول لأسفل حتى تجد أيقونة خدمات التعليم، قم بالنقر على بيانات منصة مدرستي 1443.

وسوف يظهر أمامك اسم المستخدم للمستفيد وللمضافين من التابعين، بهذا نكون قد حصلنا على اسم المستخدم، ويتم الحصول على كلمة المرور من خلال التحديد على الاسم ثم النقر على أيقونة “إرسال”، وسيتم إرسال كلمة المرور على الرقم المسجل بتطبيق توكلنا.

ويجب على أولياء الأمور قبل البدء في تسجيل الدخول إلى توكلنا لاستعادة بيانات مدرستي أن يقوم بإضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة التابعة له في حساب توكلنا حتى يتمكن من عرض بيانات مدرستي لهم، وفي حال تجاهل هذه الخطوة فلن يظهر حساب الابن في تطبيق توكلنا، ويمكنكم الإطلاع على خطوات استرجاع حساب منصة مدرستي madrasati التعليمية من خلال الفيديو التالي:

قمنا بعرض ما هي منصة مدرستي madrasati؟ وما هي الخدمات التعليمية التي توفرها المنصة التعليمية مدرستي schools التي أطلقتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب شرح خطوات تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي للتعليم عن بعد الإلكترونية، وتوفير رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية madrasati التعليمية، بالإضافة إلى خطوات استرجاع حساب بوابة مدرستي للطالب وولي الأمر.

تعميم آلية استخدام الهواتف الجوالة لدخول المدارس 1443

تم إصدار تعميم آلية استخدام الهواتف الذكية “الجوالات” لدخول المدارس للعام الدراسي الجديد 1443 من قبل وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية، حيث يشترط لدخول المدرسة التأكد من الوضع الصحي من حيث الإصابة بفيروس كورونا من عدمه من خلال تطبيق توكلنا، إلى جانب السماح للطلبة بإدخال الهواتف الذكية (الجوال) إلى المدارس.

ويجب التأكيد على ولي الأمر والطالب أو الطالبة باستخدام الجوالات فقط بهدف دخول المدرسة، وعدم استخدامها داخل الفصول بطريقة خاطئة تعرضهم للمساءلة القانونية، ويتم تنفيذ برنامج توعية المجتمع المدرسي والتعليمي بتعليمات وتنظيمات الاستخدام الأمثل للتقنية والسلوك الرقمي من قبل المدرسة، وذلك للوقاية من الاستخدام الخاطئ، وتجنباً لوصول بعض الممارسات للجرائم المعلوماتية.

ومن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي للطالب madrasati الرسمي لتسجيل الدخول إلى الصفحة الشخصية عبر المنصة التعليمية منصة مدرسة مدرستي السعودية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، كما يمكنكم التعرف على طريقة إنشاء حساب جديد لطالب مستجد في منصة مدرستي 1443.

إرشادات تسجيل دخول منصة مدرستي أو روضتي

أوضحت وزارة التعليم عام إرشادات دخول منصة روضتي أو مدرستي madrasati للمستخدم الجديد أو المستخدم السابق، حيث يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

في حال كنت مستخدماً جديداً لمنصة مدرستي أو روضتي كطالب مستجد بالصف الأول الابتدائي أو روضة أو تمهيدي، فيمكن استخدام كلمة المرور في تطبيق توكلنا.

المستخدم السابق لمنصة مدرستي يمكنه الدخول إلى المنصة التعليمية مدرستي من خلال كلمة المرور المستخدمة لديك حالياً.

يجب العلم أنه لا يمكن الدخول بكلمة المرور الموجودة في تطبيق توكلنا بعد أن يتم تغييرها من جانب المستخدم المستفيد من منصة مدرستي.

عند نسيان كلمة المرور الخاصة بك، فيمكنك استعادتها مرة أخرى من خلال مايكروسوفت.

عند فقدان كلمة المرور ورقم الجوال الخاص بالمستفيد ليس مسجلاً، فيمكنك مراجعة قائد المدرسة لإعادة تعيينها مرة أخرى.

وفي حال مواجهة أي مشكلة تتعلق بتسجيل الدخول إلى منصة مدرسة مدرستي التعليمية الصفحة الرئيسية، أو تتعلق بكلمة المرور لمنصة مدرستي للتعليم عن بعد، فيمكنك التواصل مباشرة مع الدعم الفني لمنصة مدرستي السعودية الذي يمكنكم الحصول عليها من خلال موقع ثقفني.

منصة مدرستي ولي الأمر 1443

يقع على كاهل الأسرة وأولياء الأمور دوراً كبيراً مع بدء العام الدراسي الجديد، فهناك رحلة دعم من ولي الأمر لتعلم الأبناء عبر نظام منصة مدرستي التعليمية الإلكتروني، ويتمثل ذلك في التالي: