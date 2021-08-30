رقم الدعم الفني منصة مدرستي | رابط مدرستي schools.madrasati.sa تسجيل دخول

رقم منصة مدرستي الدعم الفني نستعرضه لكم، حيث تعتبر منصة مدرسي من اهم المنصات التعلمية داخل المملكة العربية السعودية، وتم أنشاء هذه المنصة من قبل وزارة التربية والتعليم بالسعودية وذلك بعد انتشار فيروس كرونا المستجد، ويستطيع الكلاب من خلال هذه المنصة أن يتلقوا جميع الدروس في مختلف المواد من خلال التعلم عن بعد، ويقوم المدرسين أيضا بشرح المنهاج من خلالها.

منصة مدرستي تسجيل دخول

تسهيلا على جميع الطلاب والمعلمين لتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي وذلك عن طريق مايكروسوفت أوفيس من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: قم بتسجيل الدخول على منصة مدرستي التعلمية.

ثانيا: ثم بعد ذلك قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول ثم بعد ذلك قم باختيار منصة مايكروسوفت أوفيس.

ثالثا: قم بإدخال بيانات البريد الإلكترونية بك وكلمة السر التي يتم حصول الطالب عليها من المدرسة من خلال تطبيق توكلنا.

رابعا: قم باستكمال إدخال جميع بيانات التسجيل التي تطلب منك لتسجيل الدخول من خلال الرقم القومي الخاص بكل طالب وتاريخ الميلاد أيضا.

بعد إنهاء هذه الخطوات سوف يتم إرسال رسالة لك من التطبيق على البريد الإلكتروني الخاص بك تحتوي علي” تم التسجيل بنجاح والوصول إلى منصة مدرستي” ويمكن الاحتفاظ بكلمة السر علي جهازك حتى لا تقوم بتسجيل الدخول كل مرة أو يمكنك تسجيل الخروب والتسجيل بالرقم السري الخاص بك كل مرة.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعلمية السعودية على تويتر

يتمكن كل من الطلاب وأيضا المعلمين من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعلمية من خلال تويتر وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا: عليك بالدخول على منصة مدرستي التعلمية من الرابط الموضح.

ثانيا: على جميع الطلاب أو المعلمين بالدخول على صفحة تويتر الرسمية لوزارة التربية والتعليم السعودي حتى يتمكنوا من التواصل مع الطلاب وأيضا المتابعة اليومية لهم.

ثالثا: على الطلاب القيام بتسجيل كافة المعلومات التي تطلب منه ثم يقوم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.

رقم منصة مدرستي الدعم الفني

في حالة أن الطالب تم التعرض لاحد المشاكل أثناء التسجيل أو استخدام البرنامج، يمكنه من الاتصال بالرقم الموحد الذي تم وضعة من قبل وزارة التربية والتعليم السعودي حيث يتم استقبال المكالمات علي مدار اليوم، وأيضا يمكنك التواصل مع الدعم الفني في حالة الاستفسار وطرح الإسالة، والرقم الفني للدعم الفني هو:1996.