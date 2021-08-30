الاتحاد الأوروبى: مقترح بإنشاء قوة تدخل دائمة بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - كما أفاد بتقديم مساعدات مالية للدول المجاورة لأفغانستان لاستضافة اللاجئين، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى، أصدر أمس الأحد، بياناً مشتركاً مع عدد من حكومات دول العالم، بشأن تأكيدات سفر رعاياهم من أفغانستان، وكذلك الأفغان الذين تعاونوا معهم قبل انسحاب القوات الدولية من البلاد.

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