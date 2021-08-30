موسكو: واشنطن تطارد الروس فى الخارج منذ 2008

جدة - نرمين السيد - قال مفوض حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون بوزارة الخارجية الروسية، جريجورى لوكيانتسيف، إن واشنطن تطارد الروس فى الخارج منذ 2008، لتسليمهم إلى الولايات المتحدة.





وفى تصريحات لوكالة "نوفوستى" الروسية، قال لوكيانتسيف: "نعلم بأكثر من 50 حالة مماثلة منذ 2008، وعددها لسوء الحظ ما زال فى ارتفاع". وأشار الدبلوماسى الروسى إلى أن الروس عندما يجدون أنفسهم فى الولايات المتحدة ويظهرون أمام نظام العدالة الأمريكى، يخضعون لأقوى الضغوط ومحاولات التأثير من جانب هيئات الأمن الأمريكية التى تحاول إجبارهم على التعاون مع التحقيق والاعتراف بذنبهم. وأشار المفوض الروسى إلى أنه من بين الحالات الأكثر شهرة فى روسيا، قضايا الطيار المدنى قسطنطين ياروشينكو ورومان سيليزنيوف وفيكتور بوت وماريا بوتينا، الموجودة الآن فى روسيا.

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