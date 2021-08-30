الجيش اليمنى: سنرد على هجوم الحوثى فى جبهات القتال

جدة - نرمين السيد - قال الناطق الرسمى باسم الجيش اليمنى، العميد الركن عبده مجلى، إن الهجوم الصاروخى لمليشيا الحوثى على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، "عمل إرهابى"، مؤكدًا أنه سيتم الرد عليه فى جبهات القتال.





وحسبما نقل موقع الجيش اليمنى "سبتمبر. نت"، قال مجلى، "إن مليشيا الحوثى تمارس عدوانها المستمر على اليمنيين فى كل المحافظات مستخدمة الصواريخ والطائرات المتفجرة"، لافتًا إلى أن "العملية الإجرامية بحق منتسبى اللواء الثالث عمالقة، تأكيد على مضى المليشيا فى مسلسل إجرامها، وأن كبح جماحها لن يكون إلا بهزيمتها ورد عدوانها فى ميادين القتال".

وأوضح مجلى "أن التحقيقات الأولية للجريمة بينت أن شظايا الصاروخ تتطابق مع شظايا الصاروخ الذى استهدفت به المليشيات الحوثية مطار عدن الدولى نهاية العام الماضى"، داعيًا المجتمع الدولى والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الجريمة، واتخاذ خطوات عاجلة فى محاكمتها دولياً وتصنيفها كجماعة "إرهابية".

وفى بيان آخر، اعتبر محمد النقيب، المتحدث العسكرى باسم المجلس الانتقالى الجنوبى، أن هجوم مليشيا الحوثى على قاعدة العند "يمثل طعنة جديدة لكل جهود ومبادرات السلام الدولية والإقليمية"، مضيفًا أن الهجوم على المعسكر التدريبى، اسفر عن مقتل 30 جندياً واصابة 60 آخرين.

وأشار النقيب إلى أن ميليشيا الحوثى "تؤكد من خلال اصرارها وعنادها، رفض كل مبادرات السلام والمضى قدمًا للمشروع الفارسى"، معتبرًا أن "هذا الهجوم يعكس عجز هذه المليشيات عن إحداث أى اختراق فى الأراضى الجنوبية وتلقيها على يد قواتنا هزائم متوالية منذ عام 2015 على امتداد جبهاتنا وخطوط التماس فلجأت إلى تكرار مثل هذه الهجمات الصاروخية الجبانة".