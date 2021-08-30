وحسبما نقل موقع الجيش اليمنى "سبتمبر. نت"، قال مجلى، "إن مليشيا الحوثى تمارس عدوانها المستمر على اليمنيين فى كل المحافظات مستخدمة الصواريخ والطائرات المتفجرة"، لافتًا إلى أن "العملية الإجرامية بحق منتسبى اللواء الثالث عمالقة، تأكيد على مضى المليشيا فى مسلسل إجرامها، وأن كبح جماحها لن يكون إلا بهزيمتها ورد عدوانها فى ميادين القتال".
وأوضح مجلى "أن التحقيقات الأولية للجريمة بينت أن شظايا الصاروخ تتطابق مع شظايا الصاروخ الذى استهدفت به المليشيات الحوثية مطار عدن الدولى نهاية العام الماضى"، داعيًا المجتمع الدولى والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الجريمة، واتخاذ خطوات عاجلة فى محاكمتها دولياً وتصنيفها كجماعة "إرهابية".
وفى بيان آخر، اعتبر محمد النقيب، المتحدث العسكرى باسم المجلس الانتقالى الجنوبى، أن هجوم مليشيا الحوثى على قاعدة العند "يمثل طعنة جديدة لكل جهود ومبادرات السلام الدولية والإقليمية"، مضيفًا أن الهجوم على المعسكر التدريبى، اسفر عن مقتل 30 جندياً واصابة 60 آخرين.
وأشار النقيب إلى أن ميليشيا الحوثى "تؤكد من خلال اصرارها وعنادها، رفض كل مبادرات السلام والمضى قدمًا للمشروع الفارسى"، معتبرًا أن "هذا الهجوم يعكس عجز هذه المليشيات عن إحداث أى اختراق فى الأراضى الجنوبية وتلقيها على يد قواتنا هزائم متوالية منذ عام 2015 على امتداد جبهاتنا وخطوط التماس فلجأت إلى تكرار مثل هذه الهجمات الصاروخية الجبانة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اليمنى: سنرد على هجوم الحوثى فى جبهات القتال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.