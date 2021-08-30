روسيا: نحو 500 جندى يشاركون بمناورات فى طاجيكستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن قيادة المنطقة العسكرية المركزية قولها، إن جميع الجنود المشاركين فى التدريبات جاءوا من القاعدة العسكرية الروسية فى طاجيكستان. والمجموعة الحالية من التدريبات هى الثالثة التى تجريها موسكو بالقرب من الحدود الأفغانية هذا الشهر. وفى الشهر المقبل، ستجرى كتلة أمنية بقيادة روسيا تدريبات أخرى فى قرغيزستان التى تستضيف قاعدة جوية عسكرية روسية.

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