الاتحاد الأوروبي يعلن مقترحا بإنشاء قوة تدخل أوروبية دائمة بأفغانستان

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن مقترح بإنشاء قوة تدخل أوروبية دائمة بأفغانستان للتحرك في حال الطوارئ.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيقدم مساعدات مالية للدول المجاورة لأفغانستان لاستضافة اللاجئين.

في وقت سابق، قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنه من المحتمل أن يغادر نصف مليون أفغاني البلاد وسط سيطرة طالبان. وناشدت اللجنة الدول المجاورة لأفغانستان إبقاء حدودها مفتوحة.

ووفقا لـ "بيزنس ريكوردر"، يعقد مبعوثو الأمم المتحدة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن اجتماعا طارئا بشأن الوضع الجاري في أفغانستان اليوم الاثنين، لمناقشة الوضع شريع التطور في البلاد حيث من المقرر أن تنسحب القوات العسكرية الأمريكية من الدولة التي مزقتها الحرب بحلول 31 أغسطس. .

وذكر راديو باكستان أنه خلال الاجتماع ، من المتوقع أن تقدم فرنسا وبريطانيا قرارا يقترح إقامة منطقة آمنة في كابول لحماية أولئك الذين يحاولون مغادرة أفغانستان. كما يدعو القرار إلى استمرار العمليات الإنسانية في أفغانستان.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "ما اقترحناه وما نخطط لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي إلى جانب بريطانيا وألمانيا هو حل استخدمناه من قبل في عمليات أخرى، والتي ستشمل إنشاء منطقة تسمح للناس بالوصول إلى ذلك المطار".

وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين في مقابلة إن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركة في مجموعة الدول التي ستساعد أفغانستان على التعافي.

وأضاف:" دول الاتحاد الأوروبي والدول المحيطة بأفغانستان والدول المجاورة، وكذلك الولايات المتحدة، التي شاركت في تدمير أفغانستان، أعتقد أن لديهم التزاما للمساعدة في إعادة بناء البلاد"