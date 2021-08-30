الأردن يستعد لإلغاء المزيد من قيود كورونا مطلع سبتمبر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "المملكة" الأردنية، اليوم الإثنين، قال الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة، ومسؤول ملف كورونا، عادل البلبيسى، إن الوضع الوبائى فى المملكة يسمح باستمرار الخطة الحكومية بفتح القطاعات فى بداية سبتمبر المقبل.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت فى مايو الماضى عن خطة تدريجية، تمتد حتى مطلع سبتمبر المقبل، لرفع القيود المفروضة فى مواجهة جائحة كورونا.

وبحسب "المملكة"، تستهدف المرحلة الثالثة عودة مظاهر الحياة الطبيعية بالعمل على إلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وعودة التعليم الحضورى فى المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل فى جميع الأوقات، وبكامل طاقتها الاستيعابية.