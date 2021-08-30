خطوات وطريقة التسجيل في حساب المواطن 2021 تسجيل جديد برقم الهوية إلكترونيًا

يرغب الكثير من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي للحصول على الدعم الشهري الذي يتم تقديمه من البرنامج تبعًا للضوابط الخاصة بالقبول بالبرنامج، حيث حددت الحكومة السعودية طريقة سهلة وبسيطة لكي يتم التقديم على الدعم الخاص بحساب المواطن عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة أو من خلال التطبيق الخاص بالموقع، وسوف نوضح من خلال هذه السطور الطريقة الصحيحة اللازمة لكي تسجل في حساب المواطن للحصول على الدعم.

طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن

يمكن إجراء التسجيل إلكترونيًا في برنامج حساب المواطن للحصول على الدعم الشهري وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن من خلال الموقع الخاص به على الإنترنت أو من خلال تطبيق حساب المواطن الذي يتم تحميله على الهاتف.

من خلال الصفحة الرئيسية يتم اختيار أيقونة تسجيل جديد.

يقوم المستخدم بالتسجيل من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية وكافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

إدخال رقم الجوال الخاص بالمستخدم ومن ثم إدخال رمز التحقق المرئي ومن ثم الضغط على أيقونة التسجيل.

سوف يتم بحث الطلب ليتم الرد برسالة نصية عبر رقم الجوال الخاص بالمتقدم للحصول على الدعم.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

تم تحديد مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بالحصول على دعم حساب المواطن والتي جاءت على النحو التالي: