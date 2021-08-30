روسيا: نخشى استخدام الأسلحة التى تركت بأفغانستان فى حرب أهلية

جدة - نرمين السيد - وقال كابولوف عبر قناة "روسيا 24": "آمل أن يتم تخزين الأسلحة، وألا تُستخدم فى حرب أهلية مستقبلا، وهى الحرب التى توقفت فى الوقت الحالى، بفضل الله".

وأضاف كابولوف: "يتعين علينا التفكير فى مصير هذه الأسلحة مستقبلا".

وكان وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، قد أعلن السبت الماضى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تركت وراءها العديد من الأسلحة المتطورة فى أفغانستان.