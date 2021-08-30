جدة - نرمين السيد - دعت منظمة الأمم المتحدة، لإبقاء الحدود مع أفغانستان مفتوحة وتحمل المسؤولية الإنسانية، قائلة إنه "مع انتهاء الإجلاء من أفغانستان تبدأ أزمة أكبر"، جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تحذر: مع انتهاء الإجلاء من أفغانستان تبدأ أزمة أكبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.