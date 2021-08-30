أمين عام الجامعة الدول العربية يلتقى وزير خارجية الجزائر

جدة - نرمين السيد - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، صباح اليوم الإثنين، مع السيد رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر، وذلك فى مستهل زيارته للجزائر للمشاركة فى الاجتماع الوزارى التشاورى لدول جوار ليبيا.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن اللقاء تناول بشكل أساسى تطورات الوضع فى ليبيا والتعامل الإقليمى والدولى معها، خاصة مع قرب حلول الموعد المحدد لإجراء الانتخابات مع قرب نهاية العام الحالى. وأضاف المصدر، أن الطرفين بحثا كذلك عددا من القضايا العربية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك. وأشار المصدر الى أن الأمين العام عبر خلال اللقاء عن تقديره لدور الجزائر سواء فيما يتعلق بالوضع فى ليبيا أو فى مختلف الملفات والشؤون العربية بشكل عام، مبديا تطلعه إلى اللقاء المقرر مع الرئيس تبون باكر.

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