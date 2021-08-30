قال مصدر مطلع لمراسل "نوفوستي"، أن طالبان اطلقت سراح الرئيس السابق لمجلس العلماء الأفغاني مولوي محمد سردار زدران.
وكان مصدر في قيادة شرطة العاصمة الأفغانية، قال إن عناصر حركة "طالبان"، اعتقلوا مولوي محمد سردار زدران.
ولم تحدد الحركة سبب اعتقال رجل الدين.
وفي يوليو الماضي، دعا مجلس العلماء الأفغاني، مقاتلي "طالبان" إلى وقف إطلاق النار، ووصف الحرب التي تخوضها الحركة، بغير الشرعية.
وقبل أيام أفادت شبكة СNN الأمريكية، بأن حركة "طالبان" اتخذت إجراءات بحق الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، عبد الله عبد الله.
وذكرت الشبكة أن كرزاي وعبد الله يقعان الآن فعليا تحت الإقامة الجبرية دون حراسهما وتحت رحمة "طالبان".
لكن المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان" محمد نعيم في حديث لوكالة "نوفوستي"، نفى صحة الأنباء عن وضع كرزاي وعبد الله قيد الإقامة الجبرية، مشددا في الوقت نفسه على أن ضمان أمنهما يعود إلى اختصاصات الحركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان تطلق سراح الرئيس السابق لمجلس علماء الدين في أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.