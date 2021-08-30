رابط تسجيل دخول منصة مدرستي إثبات حضور الطلاب وعمل الواجبات

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي اصبح من اكثر الأشياء أهمية خاصة بعد أن بدأ العام الدراسي الجديد في السعودية، حيث انطلقت السنه الدراسية بالنسبة لجميع المراحل التعليمية ولكن كان قرار وزاره التربية والتعليم، أن يقوم طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية فقط بالحضور إلى المدارس سواء كان ذلك للتعليم الحكومي أو المدارس الأهلية وأيضا المدارس الأجنبية، ولكن اشترطت الوزارة أن يكون جميع الطلاب الحاضرين قد حصلوا على لقاح كورونا أما بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال فسيكون الدراسة بالنسبة لهم من خلال التعليم عن بعد عن طريق منصة مدرستي حيث يمكن من خلالها متابعه جميع الشروحات والدروس كما انه سيتواجد عليها دروس لطلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة وسنوضح طريقة تسجيل الدخول.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي العام الدراسي الجديد

الكثير من الطلاب الذين تقدموا في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يريدون معرفه طريقه تسجيل دخول إلى منصة مدرستي والحصول علي رابط المنصة التعليمية خاصة وان الدراسة في جميع المدارس الحكومية والأهلية قد بدأت رسميا اليوم الأحد 29 أغسطس حيث اصبح الاعتماد على منصة مدرستي هو الأساس في العملية التعليمية في المملكة.

طريقه تسجيل دخول منصة مدرستي

جميع الطلاب و أولياء الأمور الذين يريدون الاستعلام عن رابط ناصر مدرستي حتى يتمكن أن يستفيد من جميع الخدمات التي تقدمها هذه المنصات التعليمية التي أثبتت نجاحها وفعاليتها منذ بداية العام الماضي عندما تم إطلاقها لأول مره في شهر أغسطس واصبح الاعتماد عليها أساسيا في تقديم بالشروحات للطلاب وتسجيل حضورهم رسميا كما انه اصبح دخول منصة مدرستي مرتبط بتطبيق توكلنا هو التطبيق الذي أنشأته الحكومة يقدم خدمات للطلاب هناك عدد من الخطوات يجب على الطالب أن يكون لتنفيذها يتمكن من التسجيل الى منصة مدرستي: