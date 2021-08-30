منصة روضتي الافتراضية الإلكترونية لرياض الأطفال طريقة التسجيل والرابط

أطلقت المملكة العربية السعودية منصة منصة روضتي الافتراضية الإلكترونية وهي عبارة عن منصة يمكن لأولياء الأمور الدخول عليها ومتابعة تعليم أطفالهم في مرحلة الروضة ،تقدم تلك المنصة مجموعة من البرامج التعليمية والنشاطات الرائعة المناسبة للأطفال في هذا السن فتابعونا في هذا المقال لمعرفة المزيد حول حذا التطبيق وكيفية الاشتراك فيه.

منصة روضتي الافتراضية الإلكترونية لينك الدخول على المنصة وفوائدها:

قامت الحكومة السعودية بتوفير تلك المنصة التعليمية وذلك في إطار دعم مبادرة التعليم عن بعد حيث يمكن للطالب الحصول علة كافة الدروس والقيام بالنشاطات عن طريق الإنترنت وذلك لتقليل التزاحم والحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.

منصة أوضتي تم إنشائها من أجل الأطفال في مرحلة الروضة حيث يمكن لولي الأمر الدخول على تلك المنصة من خلال حساب خاص بالطفل وتشغيل مختلف البرامج التعليمية والأنشطة الهامة للطفل المناسبة لقدرات الطفل ولتنمية مهاراته وذلك من سن الثالثة وحتى سن السادسة.

مميزات البرنامج:

تقدم المنصة تقارير ومتابعات لكل طفل حتي يمكن لولي الأمر متابعة مستوى الطفل الدراسي. توفر للطفل مجموعة من الألعاب التقنية للطفل حيث يمكنه الاستمتاع وتنمية مهاراته كما تنمي الصفات الحميدة في الطفل. يتم تدعيم تلك الدروس بمقاطع فيديو مرئية حتى يسهل على الطفل استيعاب وفهم الدرس. البرامج التعليمية في المنصة متنوعة وتراعي الفروق الفردية بين الأطفال فناك برامج تناسب الجميع.

يمكن للجميع تحميل هذا التطبيق من خلال الدخول عل جوجل بلاي للهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد من خلال هذا الرابط أو لمستخدمي الأيفون من خلال هذا الرابط.

قم بتحميل تطبيق الروضة الافتراضية على الهاتف من خلال الروابط السابقة.

افتح البرنامج بعد تحميله واضغط على دخول ولي الأمروالموجود في الجزء السفلي من الشاشة.

سنظهر لك صفحة تطلب منك إدخال اسم المستخدم ورقم الدخول الخاص بك لإنشاء حساب.

أدخل الرمز التأكيدي والأرقام التي تظهر على الشاشة.

تأكد من إدخال البيانات كلها صحيحة ثم أضغط تسجيل دخول.

يمكن حفظ اسم المستخدم ورقم الدخول لتسجيل الدخول في كل مرة ومتابعة كافة البرامج على المنصة.

كيفية تسجيل الدخول على منصة روضتي الافتراضية الإلكترونية: