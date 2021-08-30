الصحة العالمية تخشى تسجيل 236 ألف وفاة إضافية بكورونا فى أوروبا بنهاية 2021

جدة - نرمين السيد - أعربت منظمة الصحة العالمية عن "قلقها البالغ" حيال ركود معدّلات التطعيم ضد فيروس كورونا فى أوروبا، قائلة "نخشى تسجيل 236 ألف وفاة إضافية بالفيروس بحلول 1 ديسمبر".





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