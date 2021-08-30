الكرملين: سنراقب خطوات طالبان قبل إعادة النظر فى وضعها كمنظمة إرهابية

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف، إنه من المبكر إعادة النظر حول وضع طالبان كمنظمة إرهابية، فسنراقب خطواتها الجديدة أولا، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وكان بيسكوف قد أكد فى وقت سابق، أن روسيا مهتمة بإحلال السلام والاستقرار فى أفغانستان، وكذلك ضمان سلامة شعب هذا البلد، مضيفاً أن روسيا والولايات المتحدة أقامتا آلية اتصال لتبادل المعلومات حول الوضع فى أفغانستان.