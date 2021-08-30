البيت الأبيض: استمرار عمليات الإجلاء من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، إجلاء 1200 شخص من أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك قبل يوم واحد من الموعد النهائى الذى حدده الرئيس جو بايدن لانتهاء عمليات الإجلاء.





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