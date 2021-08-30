نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة قرعة أسماء موظفي الاقتراع 2021 pdf المقبولين جميع المحافظات في مفوضية الانتخابات العراقية ihec.iq كشوفات كاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر أسماء موظفي الاقتراع المقبولين في مفوضية الانتخابات 2021 بعدما تقدم آلاف من الموظفين العراقيين إلى قرعة موظفي الاقتراع في انتخابات لهذا العام 2021 في مختلف محافظات العراق حيث قام عدد كبير بالبحث عن رابط أسماء المقبولين للعمل كموظف قطاع بعد ساعات من إعلان قائمة أسماء موظفي الاقتراع 2021 لنتيجة المفوضية العليا للانتخابات عبر موقعها الرسمي للهيئة المشرفة على الانتخابات في جمهورية العراق والتي كانت قد فتحت باب التسجيل بشكل إلكتروني وتم التقدم نحو 553 ألف موظف من مختلف محافظات العراق.

أسماء موظفي الاقتراع 2021

وشهدت محركات البحث بالعراق إقبالا واسعا للإستفسار عن رابط الاستعلام عن أسماء موظفي الاقتراع 2021 حيث تصدرت المؤشرات اليوم للوصول إلى هذه النتيجة وسوف نوفيكم بكافة التفاصيل خلال هذا التقرير.

وتشهد العراق حالة من الهدوء في الفترة الماضية وتستعد لخوض الانتخابات البرلمان والارتقاء بالحياة النيابية وإقامة حياة سياسية تتمتع بحالة جيدة وإرساء مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة. ومن أجل انتشال الأمة العراقية من سنين التخبط وعدم الإستقرار لمستقبل أفضل وضمان حياة كريمة لهم. خاصة بعد إعلان أسماء موظفي الاقتراع 2021 المقبولين في مفوضية الانتخابات العراقية.

مراقبين الدوليين انتخابات العراق البرلمانية

ونشرت المفوضية العليا للانتخابات بالعراق في بيان لها انها تسعى الى قيام انتخابات نزيهة و تتطلب تضافر جهود شركاء العملية الانتخابية للإعلاميين والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن الانتخابي من أجل تعزيز ثقة ثقة النخب الانتخابات المقبلة وتستعد المفوضية بكل ما تملكه من مجهود من أجل الخروج بانتخابات نزيهة بدرجة عالية من الشفافية لتضمن عملية انتخابات ناجحة.

رابط نتائج أسماء موظفي الاقتراع 2021

وأضافت المفوضية في بيان لها إن أكثر من 120 الف من النازحين واللاجئين سيتم اشتمالها في بالتصويت في المخيمات وسيتم الإشراف على الانتخابات الأمم المتحدة وذلك لكي تساهم في قيام المستقبل الديمقراطي في البلاد

ويمكن الاستعلام عن نتائج قرعة أسماء موظفي الاقتراع 2021 المقبولين في مفوضية الانتخانات عبر موقع مفوضية الانتخانات https://ihec.iq/

موعد إقامة انتخابات البرلمان العراقي

وتستعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجمهورية العراق بشكل كبير للانتخابات البرلمانية المقرر قيامها في يوم العاشر من شهر أكتوبر المقبل. وتم إجراء عمليات المحاكاة يوم 23 من شهر أغسطس الجاري في الديوان الوطني العراقي في تمام السابعة صباحا. واستمرت حتى السادسة من عصر اليوم ذاته، وتم الإعلان عن الإستعانة في الانتخابات المقبلة عن حضور 130 مراقبا دوليا. وذلك للإشراف على عملية الإنتخابات في العراق.