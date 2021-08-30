نتائج الصف التاسع 2021 بالاسم موقع وزارة التربية والتعليم اليمن

نتائج الصف التاسع باليمن، أزداد البحث مؤخراً عن نتائج الصف التاسع باليمن وذلك بعد إنتهاء الطلبة والطالبات من أداء الاختبارات فى منتصف الشهر الجاري، فأصبح أولياء الأمور يبحثون الأن عن نتائج أبنائهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم، لذلك سنقوم بتوضيح طريقة البحث عن النتائج والوصول إليها بالخطوات الصحيحة الأن.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2021 اليمن

بعد الأنتهاء من عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات لطلبة والطالبات، أعلنت وزارة التربية والتعليم باليمن أقتراب إعلان نتائج الطلاب رسمياً على موقع الوزارة، والأن سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن النتائج:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

الضغط على الاستعلام عن نتائج التاسع اليمنية.

تسجيل رقم الجلوب والتأكيد عليه.

اختيار القسم التابع له الطالب بالصف التاسع.

الضغط على كلمة بحث.

والأن ستظهر أمامك نتيجة الطالب بشكل تفصيل وبالدرجات لكل مادة مقرره عليه.

رابط نتائج الصف التاسع باليمن

أكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن نتائج الصف التاسع سيتم توفيرها عبر موقع الوزارة فقط، وسيتم إعلان النتائج قريباً، وفور إعلانها ستقوم الوزارة بتوضيح ذلك لأولياء الامور والطلاب من خلال مؤتمر صحفي.

نتائج الصف التاسع اليمن 2021

مع إنتشار فيروس كورونا مؤخراً عملت وزارة التربية والتعليم اليمنية على توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك فى استخراج نتائجهم وأداء الطلاب الأمتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة للمحافظة على صحة الطلاب، كما وفرت الوزارة نتائج الطلاب إلكترونياً فأصبح الأن يمكن استخراج النتائج دون الحاجة لذهاب للمدرسة.

اختبارات الصف التاسع باليمن

الجدير بالذكر أيضاً أن اختبارات الصف التاسع باليمن قد مرت بسلام وبدون مشاكل، وبدأت الوزارة فى أعمال التصحيح والتدقيق لرصد درجات الطلبة والطالبات فى جميع المواد المقرره عليهم، وذلك لإعلان النتائج فى وقت قصير بعد الإنتهاء من أداء الاختبارات فى منتصف الشهر الجاري، كما أنتشرت بعض الأخبار عن نسبة النجاح فى الصف التاسع وذلك ما أكدت الوزارة أنه حتى الأن لم يصدر أي تصريح رسمي خاص بذلك، نتمني لجميع الطلبة والطالبات فى اليمن النجاح الدائم والتوفيق المستمر، ونحن فى إنتظار تعليقاتكم واستفساراتكم الخاصة بالنتائج لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور فى الوصول لنتائجهم.