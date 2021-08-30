تجديد استمارة المركبة عبر منصة أبشر وقيمة رسوم التجديد وشروطها

تجديد استمارة المركبة ، هي أكثر ما يهم المواطن والمقيم على الأراضي السعودية، حيث قدمت أبشر عن طريقة منصتها العديد من الخدمات التي تخص المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية مثل الاستعلام عن مخالفات السيارات وإمكانية تجديد استمارة المركبات إلكترونياً، حيث أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تجديد استمارة المركبة دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري وذلك للتيسير والتسهيل على المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

يجب أن يكون تأمين المركبة ساري المفعول.

الالتزام بسداد جميع المخالفات المرورية المسجلة علي المركبة.

سداد رسوم التجديد.

سداد رسوم التأخير في حالة التطويف والمقدرة بمائة ريال عن كل سنة تأخير.

الدخول علي موقع منصة أبشر.

ثم الضغط علي خيار ابشر أفراد.

قم بإدخال الرمز المرئي.

تسجيل جميع بيانات الدخول.

سيتم إرسال رسالة علي جوالك.

أدخل الكود المرسل في الرسالة.

قم باختيار خدمة المركبات.

ثم الضغط علي خدمات ثم اختيار تجديد الاستمارة.

قم بتحديد المركبة الخاصة بك.

ثم اختيار التجديد.

بعد قراءة الشروط والأحكام قم بالضغط علي الموافقة عليها.

وأخيراً الضغط علي زر التجديد.

شروط تجديد استمارة المركبةخطوات تجديد استمارة المركبة عبر ابشرقيمة رسوم تجديد الاستمارة

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت عن قيمة رسوم تجديد استمارة المركبة والتي تبلغ ثلاثمائة ريال سعودي وذلك لمدة ثلاث سنوات وفي حالة التأخير عن تجديد الاستمارة يتم توقيع غرامة تأخير بقيمة مائة ريال عن كل سنة تأخير ويمكن أيضاً سداد رسوم الاستمارة عن طريق مصرف الراجحي حيث يتم الدخول ألي موقع البنك أو منصة أبشر.

صرحت الإدارة العامة للمرور أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان تنفذ علي الراكب في المقعد الأمامي بجانب السائق أيضاً وقالت الإدارة أن قيمة تلك المخالفة تتراوح من مائة وخمسون ريال سعودي ومن الممكن أن تصل إلي ثلاثمائة ريال في حال تكرار تلك المخالفة.

إذا تكررت هذه المخالفة في مدة ثلاثون يوماً تزداد قيمة الغرامة وتصل إلي الحد الأعلى أو توقيع عقوبة علي المخالف تصل إلى الإيقاف لمدة أربعة وعشرون ساعة كاملة أو توقيع هاتين العقوبتين معاً.

قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان للراكب بجوار السائق