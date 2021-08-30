استطلاع رأى: أكثر من ثلثى الألمان يخشون تدفق اللاجئين من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وبحسب الاستطلاع الذى أجراه معهد أبحاث الرأى "يوجوف"، يخشى 70% من تدفق اللاجئين فهم لا يؤيدون استقبال اللاجئين الأفغان وتوزيعهم داخل الاتحاد الأوروبى، فيما رأى 49% أن اللاجئين فى الدول الأفغانية المجاورة يجب أن يتلقوا مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبى، وأيد 10% بشكل عام نهجًا مختلفًا، ولم يقدم 13% أى معلومات.

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