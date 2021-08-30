مجلس النواب الليبى يؤجل جلسة مساءلة الحكومة

جدة - نرمين السيد - قال مجلس النواب الليبى، اليوم الإثنين، إن تأجيل جلسة استجواب الحكومة جاء بناء على طلبها، لاستيضاح نقاط الاستجواب الواردة فى مذكرة النواب وتجهيز الردود، حسبما ذكرت قناة "العربية".





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