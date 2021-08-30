التسجيل في تطبيق أبشر أفراد الجديد 1443 يتم من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة حتى يستفيد المواطنين والمقيمين من الخدمات التي يقدمها التطبيق، يعتبر من التطبيقات التي توفر الجهد والوقت على الجميع، وتسهل الحصول على الخدمات الحكومية العديدة.

نظام ابشر

يعتبر من الأنظمة الإلكترونية التي قدمتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ليحصل المقيمين والمواطنين على الخدمات التي تساعدهم في الوصول إلى الجهات الحكومية.

والحصول على خدماتها حيث إن هذا النظام يوفر أكثر من 160 خدمة بالشكل الإلكتروني.

التسجيل في تطبيق أبشر أفراد الجديد 1443

منصة ابشر وفرت إلى الأفراد التسجيل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة وأهمها:

قم بالتوجه إلى تطبيق ابشر بعد أن يتم تحميل التطبيق على الهواتف الجوالة.

يتم الضغط على أفراد.

قم بالضغط على مستخدم جديد.

جميع البيانات المطلوبة يتم كتابتها في الأماكن المحددة لها.

البيانات المطلوبة هي تحديد اللغة المستخدمة والبريد الإلكتروني ورقم بطاقة الهوية ورقم الجوال وتأكيد كلمة المرور بعد كتابتها واسم المستخدم.

قم بالدخول إلى رمز التحقق المرئي.

يوافق المستخدم على جميع الأحكام والشروط.

يتم الضغط على التالي.

تصل الرسالة النصية إلى الهاتف.

تحتوي على رمز التأكيد.

يتم ادخال رمز التأكيد في المكان المحدد له.

قم بالضغط على تأكيد.

التسجيل في ابشر للمقيمين

يستطيع المقيمين أن يقوموا بالتسجيل في أبشر من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بالتوجه إلى تطبيق أبشر.

يتم الضغط على تسجيل مستخدم جديد.

يطلب التطبيق مجموعة من البيانات يتم إدخالها وأهمها كتابة رقم الجوال والبريد الإلكتروني ورقم الهوية وتحديد اللغة المستخدمة.

تظهر الشروط والأحكام يتم الموافقة عليها.

قم بكتابة البيانات المطلوبة.

اضغط على الموافقة.

يصل رمز التحقق في رسالة نصية إلى الهاتف.

يتم إدخال رمز التحقق في المكان المحدد له.

قم بكتابة رقم الإقامة.

اضغط على الموافقة.

يتم تحديد اسم المستخدم وتعيين كلمة المرور.

يتم الإجابة على السؤال السري.

اضغط على الموافقة

طريقة تفعيل حساب أبشر

يستطيع الأفراد أن يفعلوا حساب ابشر من خلال الطريقة الإلكترونية عن طريق اتباع هذه الخطوات: