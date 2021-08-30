التسجيل في جداره بشهادة الثانويه تعتبر من الخطوات الضرورية التي يبحث عنها كافة الأفراد الذين يبحثون عن الوظائف الحكومية المنوعة بالمملكة العربية السعودية حيث أن منصة جداره من المنصات الإلكترونية التي تخص في توظيف الشباب.

نظام جداره

يعتبر من الأنظمة التي تسهل على الأفراد الذين يطلبون وظائف حكومية من المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية أن يتمكنوا من عملية التسجيل.

ويتميز هذا النظام بالعديد من المميزات وأهمها:

يتمكن من تدقيق المعلومات المسجلة على الوظائف بالشكل الفوري.

بيانات المتقدمين يتم تحديثها للحصول على الوظائف في أي وقت.

يضع الخطة المفصلة التي توفر الجهد والوقت.

يتميز هذا النظام بالشفافية بالنسبة إلى الوظائف.

يتعامل مع جميع الوزارات والمتقدمين عن طريق استخدام الرسائل النصية.

التسجيل في جداره بشهادة الثانويه

الأفراد الذين يبحثون عن عمل يمكنهم أن يتبعوا هذه الخطوات خلال عملية التسجيل في نظام جداره الإلكتروني للحصول على وظيفة، وأهم هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى موقع نظام جداره ما خلال الرابط المباشر له.

اضغط على تسجيل جديد وتجدها في المنتصف من الشاشة.

يتم إدخال اسم المستخدم ولابد أن يتطابق مع الاسم في خدمة أبشر.

يعين المستخدم كلمة مرور جديدة لحساب جداره.

يتم إدخال الرمز المرئي.

قم بالضغط على تسجيل الدخول.

تصل الرسالة النصية التي تحتوي على رمز التفعيل المخصص إلى الحساب.

قم بكتابة رمز التفعيل واضغط على متابعة.

يتم إدخال مجموعة من البيانات ومنها نظام الدراسة والمعدل والدرجة العلمية والحالة الصحية والمعلومات الشخصية.

يختار المستخدم الرغبة في عرض السيرة الذاتية.

قم بإضافة البرامج التدريبية المتخصصة إلى التوظيف.

يرفع المستخدم سيرتها الذاتية على المنصة.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات يكون المستخدم قد أنتهي من عملية التسجيل في جداره.

شروط جداره للتوظيف

تضع منصة جداره مجموعة من الشروط وأهمها: