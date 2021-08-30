رابط التسجيل في منصة مدرستي تسجيل طالب جديد 1443

خطوات التسجيل في منصة مدرستي طالب جديد 1443 من الأسئلة الهامة التي أصبح البحث عنها يتم بصورة مكثفة حيث أن الطلاب يستعدون لاستقبال العام الدراسي في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، أصبحت منصة مدرستي مكن أهم المنصات التعليمية الموجودة على الانترنت، حيث يمكنك الحصول على فرصة ممتازة لحضور الدروس أون لاين بدون الحاجة للخروج في ظل تفشي فيروس كورونا الذي أرعب العالم بأكمله، سوف نتعرف على طريقة التسجيل في منصة مدرستي بالتفصيل.مميزات منصة مدرستي
تقدم منصة مدرستي مجموعة كبيرة من المميزات للطلاب والطالبات، فالمنصة أصبحت من المنصات الشهيرة التي يمكن الاعتماد عليها في دراسة الطلاب والطالبات في مختلف المراحل العمرية، فالمنصة أصبحت مهمة للغاية للمرحلة الجامعية التي تحتاج لجهد وتعب، وأصبحتا المنصة مهمة لتقديمها محتوى مبسط للطلاب مع شرح ممتاز، وفرت المنصة شرح كامل لجميع الدروس مما يساعد الطلاب على الفهم للمحتوى الدراسي بدون الحاجة للمدرسة والحضور في ظل فيروس كورونا الذي منع الطلاب من الحضور والانتظام في المدرسة.طرق التسجيل في منصة مدرستي
بالطبع بعد التعرف على الأهمية القصوى لمنصة مدرستي التي باتت من أهم المواقع الالكترونية التي تدرس للطلاب وتوفر لهم شرح كامل، عليك التسجيل عليها لأثبات حضورك والتعلم منها بسهولة، وعن طريقة التسجيل على منصة مدرستي،، حتى تتمكن من الدخول للمنصة ومتابعة الدروس بنفسك عليك عمل الخطوات التالية والتي تتلخص في :
- عليك الدخول على الانترنت.
- الدخول لمنصة مدرستي الرسمية الموجودة على الانترنت. (منصة مدرستي تسجيل طالب جديد )
- في حالة عدم وجود حساب سابق للطالب عليك تسجيل حساب جديد.
- فقط قم بالضغط على إنشاء حساب جديد.
- يتم كتابة البيانات من الاسم ورقم هاتفك ورقم الهوية الوطنية والاسم.
- سوف يتم ارسال رمز تحقق على الهاتف.
- بعد التأكيد يمكنك التسجيل على المنصة والدخول بسهولة كبيرة.
- ووفي حالة امتلاك حساب يمكنك كتابة اسم المستخدم والرقم السري وتسجيل الدخول.
- يمكنك بعدها دخول الشرح أون لاين وفهم ما يدور في الدروس بسهولة.
- عليك حفظ معلوماتك لتتمكن من الدخول بعد ذلك بسهولة.
- يمكنك طلب الرقم السري في حالة نسيانه من خلال رقم الهاتف.
- الدروس متاحة طوال الوقت مع وجود مهام مختلفة.
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خطوات التسجيل في منصة مدرستي طالب جديد 1443 من الأسئلة الهامة التي أصبح البحث عنها يتم بصورة مكثفة حيث أن الطلاب يستعدون لاستقبال العام الدراسي في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، أصبحت منصة مدرستي مكن أهم المنصات التعليمية الموجودة على الانترنت، حيث يمكنك الحصول على فرصة ممتازة لحضور الدروس أون لاين بدون الحاجة للخروج في ظل تفشي فيروس كورونا الذي أرعب العالم بأكمله، سوف نتعرف على طريقة التسجيل في منصة مدرستي بالتفصيل.مميزات منصة مدرستي
تقدم منصة مدرستي مجموعة كبيرة من المميزات للطلاب والطالبات، فالمنصة أصبحت من المنصات الشهيرة التي يمكن الاعتماد عليها في دراسة الطلاب والطالبات في مختلف المراحل العمرية، فالمنصة أصبحت مهمة للغاية للمرحلة الجامعية التي تحتاج لجهد وتعب، وأصبحتا المنصة مهمة لتقديمها محتوى مبسط للطلاب مع شرح ممتاز، وفرت المنصة شرح كامل لجميع الدروس مما يساعد الطلاب على الفهم للمحتوى الدراسي بدون الحاجة للمدرسة والحضور في ظل فيروس كورونا الذي منع الطلاب من الحضور والانتظام في المدرسة.طرق التسجيل في منصة مدرستي
بالطبع بعد التعرف على الأهمية القصوى لمنصة مدرستي التي باتت من أهم المواقع الالكترونية التي تدرس للطلاب وتوفر لهم شرح كامل، عليك التسجيل عليها لأثبات حضورك والتعلم منها بسهولة، وعن طريقة التسجيل على منصة مدرستي،، حتى تتمكن من الدخول للمنصة ومتابعة الدروس بنفسك عليك عمل الخطوات التالية والتي تتلخص في :
- عليك الدخول على الانترنت.
- الدخول لمنصة مدرستي الرسمية الموجودة على الانترنت. (منصة مدرستي تسجيل طالب جديد )
- في حالة عدم وجود حساب سابق للطالب عليك تسجيل حساب جديد.
- فقط قم بالضغط على إنشاء حساب جديد.
- يتم كتابة البيانات من الاسم ورقم هاتفك ورقم الهوية الوطنية والاسم.
- سوف يتم ارسال رمز تحقق على الهاتف.
- بعد التأكيد يمكنك التسجيل على المنصة والدخول بسهولة كبيرة.
- ووفي حالة امتلاك حساب يمكنك كتابة اسم المستخدم والرقم السري وتسجيل الدخول.
- يمكنك بعدها دخول الشرح أون لاين وفهم ما يدور في الدروس بسهولة.
- عليك حفظ معلوماتك لتتمكن من الدخول بعد ذلك بسهولة.
- يمكنك طلب الرقم السري في حالة نسيانه من خلال رقم الهاتف.
- الدروس متاحة طوال الوقت مع وجود مهام مختلفة.
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