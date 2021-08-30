تسجيل دخول منصة مدرستي لكل المراحل التعليمية متابعة وحل دروس العام الجديد 1443

تسجيل دخول منصة مدرستي لكل المراحل التعليمية عند انتشار فيروس كورونا كان هناك منع كامل لحضور المدارس والدروس وكان الحل الأمثل هو وجود تدريس أون لاين لشرح الدروس بالكامل للطلاب في مختلف المراحل العمرية ليسه عليهم فهم المنهج الدراسي بدون دراسة، كان الجميع قلق بشأن عدم وجود مدارس ولكن أصبحت منصة مدرستي أفضل مثال للتدريس أون لا ين نجح بشكل كبير في هذه الفترة الصعبة التي كان الطلاب والطالبات يعانون من انتشار فيروس كورونا المرعب، ولذلك لازالت منصة مدرستي مفتوحة لوقتنا هذا.تسجيل دخول منصة مدرستي لكل المراحل التعليمية
لمن لا يعرف أي معلومات عن منصة مدرستي هي عبارة عن منصة أون لاين متاحة طوال الوقت على الانترنت، المنصة مخصصة لتقديم ما هو موجود بالفعل في المدارس من شرح دروس وخلافه، يوجد في المنصة يوم دراسي كامل، يحضر الطالب للمنصة في لصباح ويسجل دخوله عليها، ثم يقوم بعمل مجموعة من التمارين الرياضية ويحضر طابور الصباح، ثم يحصل على الجدول ويدخل للدروس اليومية كما يوجد تسجيل حضور وغياب للطالب، تم اللجوء للمنصة في ظل غلق المدارس في فترة كورونا التي كانت أصعب الفترات التي مرت بها جميع الدول.خدمات منصة مدرستي
بالطبع كانت منصة مدرستي غامضة في البداية لبعض الطلاب ولكنها أثبتت نجاح كبير جعلها ممتازة للجميع، المنصة قدمت شرح واقفي لجميع الدروس للطلاب في مختلف مراحل التعليم إلى جانب وجود نقاشات كثيرة في المنصة لتجعل الطلاب والطالبات يفهمون بشكل كبير ما يدور حولهم، تم توفير شرح كامل للدروس كما تم توفير أعمال سنة ومجموعة من الاختبارات المختلفة، كما أن هناك اتاحة كاملة للتواصل مع أي كعلم في حالة عدم فهم أي شيء فالمدرس يقوم بالرد عليك أون لاين في أسرع وقت ممكن.طريقة تسجيل الدخول للمنصة
بالنسبة لتسجيل الدخول عبر منصة مدرستي فهو يتم بسهولة كبيرة، فقط يتم التسجيل من خلال الدخول على الانترنت وكتابة منصة مدرستي، يتم فتح المنصة أمامك تقوم بكتابة سم المستخدم ورقمك السري والضغط على تسجيل الدخول ثم تقوم بتسجيل حضورك والدخول للدروس ويمكنك عمل كافة المهام المطلوبة منك ورفعها ليتم تصحيها من قبل المعلم.
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تسجيل دخول منصة مدرستي لكل المراحل التعليمية عند انتشار فيروس كورونا كان هناك منع كامل لحضور المدارس والدروس وكان الحل الأمثل هو وجود تدريس أون لاين لشرح الدروس بالكامل للطلاب في مختلف المراحل العمرية ليسه عليهم فهم المنهج الدراسي بدون دراسة، كان الجميع قلق بشأن عدم وجود مدارس ولكن أصبحت منصة مدرستي أفضل مثال للتدريس أون لا ين نجح بشكل كبير في هذه الفترة الصعبة التي كان الطلاب والطالبات يعانون من انتشار فيروس كورونا المرعب، ولذلك لازالت منصة مدرستي مفتوحة لوقتنا هذا.تسجيل دخول منصة مدرستي لكل المراحل التعليمية
لمن لا يعرف أي معلومات عن منصة مدرستي هي عبارة عن منصة أون لاين متاحة طوال الوقت على الانترنت، المنصة مخصصة لتقديم ما هو موجود بالفعل في المدارس من شرح دروس وخلافه، يوجد في المنصة يوم دراسي كامل، يحضر الطالب للمنصة في لصباح ويسجل دخوله عليها، ثم يقوم بعمل مجموعة من التمارين الرياضية ويحضر طابور الصباح، ثم يحصل على الجدول ويدخل للدروس اليومية كما يوجد تسجيل حضور وغياب للطالب، تم اللجوء للمنصة في ظل غلق المدارس في فترة كورونا التي كانت أصعب الفترات التي مرت بها جميع الدول.خدمات منصة مدرستي
بالطبع كانت منصة مدرستي غامضة في البداية لبعض الطلاب ولكنها أثبتت نجاح كبير جعلها ممتازة للجميع، المنصة قدمت شرح واقفي لجميع الدروس للطلاب في مختلف مراحل التعليم إلى جانب وجود نقاشات كثيرة في المنصة لتجعل الطلاب والطالبات يفهمون بشكل كبير ما يدور حولهم، تم توفير شرح كامل للدروس كما تم توفير أعمال سنة ومجموعة من الاختبارات المختلفة، كما أن هناك اتاحة كاملة للتواصل مع أي كعلم في حالة عدم فهم أي شيء فالمدرس يقوم بالرد عليك أون لاين في أسرع وقت ممكن.طريقة تسجيل الدخول للمنصة
بالنسبة لتسجيل الدخول عبر منصة مدرستي فهو يتم بسهولة كبيرة، فقط يتم التسجيل من خلال الدخول على الانترنت وكتابة منصة مدرستي، يتم فتح المنصة أمامك تقوم بكتابة سم المستخدم ورقمك السري والضغط على تسجيل الدخول ثم تقوم بتسجيل حضورك والدخول للدروس ويمكنك عمل كافة المهام المطلوبة منك ورفعها ليتم تصحيها من قبل المعلم.
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