روسيا تدعو إلى مؤتمر دولى لإعادة بناء اقتصاد أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات للتلفزيون الرسمى، قال مبعوث موسكو لأفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الإثنين: "على جميع الدول الغنية فى العالم أن تلتقى بممثلين عن السلطات الأفغانية الجديدة لبحث إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع".

وأشار كابولوف إلى ضرورة أن تكون الدول التى نشرت قوات فى أفغانستان من قبل، فى مقدمة هذه المحادثات، معتبرًا أن "هذه مسألة شرف وضمير".

وفى الوقت ذاته، شدد الدبلوماسى الروسى على أن ذلك لا يعنى "ترك الأموال لطالبان"، ولكن "هناك حاجة لهذه الأموال لدعم العملة الوطنية على سبيل المثال"، مؤكدًا أن "روسيا تريد المساهمة فى إعادة بناء الاقتصاد الأفغانى".