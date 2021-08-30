مقتل جندى إسرائيلى على حدود قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وقبل أيام، هاجمت وسائل إعلام إسرائيلية رئيس حكومة الاحتلال، نفتالى بينيت، بسبب نسيانه اسم الجندى الذى أُصيب برصاص المقاومة الفلسطينية فى غزة، فى حادثة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى قبل يومين.

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