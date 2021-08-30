حل مشكلة تطبيق توكلنا للتأكد من الحالة الصحية للطلاب وموظفين لتطبيق توكلنا

حل مشكلة تطبيق توكلنا وذلك فيما يخص التأكد من الحالة الصحية لكافة فئات الطلاب بالسعودية . ذلك بصدور قرار من وزارة التربية والتعليم بتعيين موظفين للإشراف علي تطبيق توكلنا . وتم صدور قرار بأن سيتم الاكتفاء بصورة من التطبيق بدلاً الاطلاع عليه بشكل كامل . ذلك القرار صدر بعد أن شهدت المدارس أرتباك شديد أمس في أول يوم دراسي للطلاب . كان الارتباك بسبب إبراز التطبيق للمشرفين للتأكد من الحالة الصحية لكل طالب علي حدا . كما كان التنبيه السابق من الوزارة بأن تحميل تطبيق توكلنا علي هواتف الطلاب أمر ضروري لا غني عنه ولإبرازه عند دخول المدارس . تم التراجع عن هذه القرار والاكتفاء بصورة عن التطبيق .

حل مشكلة تطبيق توكلنا في أول يوم دراسي

في أول يوم دراسي داخل المملكة العربية السعودية وعندما بدأ الطلاب بإبراز تطبيق توكلنا . جاءت أول مشكلة وهي أن مواقع مختلفة داخل السعودية ليس بها شبكة أنترنت مما تسبب في التزاحم والارتباك بالمدارس . كذلك واجه الكثير من الطلاب بأن هواتفهم ليس بها أرصدة . كما أنه كانت هناك مشكلة أخري بأن بعض المدرس كانت غير مستعدة لتخزين هواتف الطلاب . وذلك بسبب عدم وجود أماكن تحتوي تخزين هواتف الطلاب . ترتب علي ذلك بأن أولياء الأمور قاموا بتسجيل الشكاوى وطالبوا بسرعة حل مشكلة تطبيق توكلنا . والمطالبة بأن يتم الاكتفاء بصورة ورقية عن توكلنا تثبت الحالة الصحية للطالب .

يتم تسجيل الدخول علي تطبيق توكلنا من خلال المنصات المعتمدة لوزارة التربية والتعليم السعودية . بعد تلك الخطوة يجب تسجيل الدخول علي الحساب الخاص بولي أمر الطالب . كما بعد الخطوات السابقة يتم فتح صفحة جديدة بها كافة بيانات ولي أمر الطالب علي موقع توكلنا . يجب علي ولي أمر الطالب أن يضغط علي خانة إرسال رمز المرور والمسجل تحت بيانات الطالب . تلك الرسالة يتم إرسالها علي رقم الهاتف الخاص بولي الأمر تحتوي علي رمز المرور الخاص بتوكلنا . ذلك الرمز يتم استخدامه أيضاً في تسجيل الدخول علي منصة مدرستي . كذلك بعد الخطوة الخامسة يتم أختيار الحساب الخاص بمايكروسوفت سواء للمعلمين أو الطلاب . كما يجب تسجيل كافة البيانات وهي اسم المستخدم ، رمز المرور الخاص به ، والتي تم الحصول عليها من تسجيل دخول توكلنا بتلك الخطوات السابقة يكون قد تم تسجيل الدخول علي توكلنا والموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به .

خطوات تحميل تطبيق توكلنا من المنصات المعتمدة للتطبيق

حل مشكلة تطبيق توكلنا التي تم صدور قرار بها من الوزارة . ذلك بالاكتفاء بصورة عن التطبيق لتفادي التزاحم والارتباك داخل المدارس . ذلك لحين ما يتم صدور قرار أخر بالاستمرار بنفس الإجراءات أو تغييرها بقرار جديد . كما تم عرض الخطوات الخاصة في تسجيل دخول توكلنا أذا ما لزم الأمر بتحميل تطبيق توكلنا . في حالة صدور قرار باستخدامه مرة أخري .