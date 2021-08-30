منصة مدرستي 1443 madrasati وزارة التعليم السعودية وكيفية تسجيل حساب جديد

منصة مدرستي ، انضمت منصه مدرستي الالكترونية والمسئولة عنها المملكة العربية السعودية الي كونها واحدة من أفضل سبعة منصات عالمية وهي تضم جميع المراحل الدراسية وتوفر كافة محتويات التعليم للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وتساعد جميع الطلبة والطالبات علي استكمال العملية التعليمية دون اي قصور بهدف التعليم عن بعد الذي ولج الية معظم الدول بسبب ازمة كورونا المستجدة .

منصة مدرستي الرابط الجديد 1443هـ

وفي يومنا هذا يتم البحث علي هذه المنصة من قبل جميع الطلاب لكل الفئات العمرية الثلاثة واولياء الأمور وموجهين ادارة التربية والتعليم ومسؤولي الجهات التعليمية في المملكة العربية السعودية لذلك قررنا اليوم ان نوضح لكم كيفية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية لعام 1443هـ بأسهل الطرق والوسائل الممكنة بالاستعانة بتطبيق توكلنا الذي بدورة يقوم بادارة التصاريح الالكترونية خلال مدة محددة تصل الى 4 ساعات في خلال اليوم الواحد في فتره منع التجول في المدينة وعلي مستخدمي التطبيق انهاء مهامهم في هذه المدة , ويتم هذا بالتعاون مع وزارة الصحة وبعض الجهات الحكومية , وكذلك يقوم التطبيق بدورة بتحديد الحالة الصحية لمستخدمية من خلال بعض الاكواد الملونة في الجزء العلوي من درجات الأمان والخصوصية

التسجيل في منصة مدرستي 1443هـ

بعد تفشي جائحة covid-19 كان من الضرورى علي وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الاستعانة بمنصات التعليم عن بعد وذلك للحد من اخطار هذا الفيروس المنتشر فقد لجأت الى منصة تدعي منصة مدرستي التعليمية وبدورها تلقي التعليم عن بعد منعا للاختلاط بالناس وذلك بالاستعانة بتطبيق توكلنا كما شرحنا في الفقرة السابقة , وفي عامنا هذا 2021 اضافت المملكة ايقونة جديدة في عالم التعليم عن بعد وهي منصة اخري تدعى منصة روضتي لرياض الاطفال بعد التأكد من استمرارية التعليم عن بعد وتلك المنصة بدورها تسمح لأولياء امور الأطفال بأنشاء حساب جديد في منصة مدرستي التعليمية و تسمح المنصات لطلابها بالدراسة من بداية الساعة 3:30 عصرا وحتي الساعه السابعة مساء وهذا لاصحاب المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الاطفال ولكن استمرارية التعليم عن بعد غير دائمة نظرا لعوامل هامشية اخري فقد قررت المملكة العريبة السعودية بأستمرارها لفترة محدودة حتي الوصول لحصانة مجتمعية بنسبة 70% قبل تاريخ 30 أكتوبر 2021 وللتسجيل في المنصة علي كل طالب وطالبة الدخول علي الرابط الرسمي للمنصة واتباع الخطوات التالية https://schools.madrasati.sa/

خطوات التسجيل في منصة مدرستي 2021-1443هـ

الان سوف نوضح كيف تسوي حساب بمنصة مدرستي الالكترونية وذلك لسهولة التسجيل بحساب منصة مدرستي

الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة مدرستي من خلال محرك البحث google او من خلال هذا الرابط منصة مدرستي

الضغط علي ايقونه التي تحتوي علي قسم العوده الي المدرسة

اختيار خانة سجل جديد

ادخال رقم الاقامة الخاص بك او رقم الهوية

تسجيل رقم الجوال الخاص بك

تأكد انك لست روبوتا او هاكر من خلال الضغط علي ايقونة انا لست روبوت

اضغط رمز الاختيار وتاكد من بياناتك الرئيسية ومن ثم قم بتأكد حسابك .

وهكذا يكون الطالب قد وصل الى اخر خطوة في خطوات التسجيل للمنصة بعد كتابة رمز التحقق والضغط علي زر تحقق سيتم ارسال رسالة تحتوي علي كلا من اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول للمنصة ثم بعد ذلك سوف تجد بيانات خاصة بالدخول للمنصة بعد ادخالها كاملة ستكون قد سجلت في منصة مدرستي 1443هـ واذا لم تتضح الامور يمكنك مشاهدة الخطوات من هذا الفيديو بالاسفل

خطوات استرجاع بيانات حساب منصة مدرستي

ولكن علي كل من لدية حساب بالفعل الاحتفاظ بالبيانات الخاصة لدية وذلك حتي لا يتوجب عليه استرجاع بيانات الحساب المفقودة وحرصا علي سلامة طلابنا سوف نقدم لكم اسهل الطرق حتي يستطيع الطالب استرجاع البيانات المفقودة من الحساب

الدخول علي تطبيق توكلنا النقر علي ايقونة خدمات الضغط علي بيانات منصة مدرستي في قسم خدمات التعليم

وسيتم بعدها عرض اسم المستخدم مباشرة وفي حالة فقدان كلمة المرور او الرغبة في الحصول عليها يمكنك اتباع الخطوات الاتية

يقوم الباحث بالضغط في المربع بجوار المستخدم المراد استرجاع بياناته

النقر علي كلمة ارسال وسيتم ارسال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم في هيئه رسالة نصية علي رقم الجوال المستخدم في تطبيق توكلنا

وعلي من لديه عوائق في اتمام هذه الخطوات يمكنه متابعة خطوات استرجاع بيانات المنصة بالتفصل من هذا الفيديو

الضوابط العامة لمنصة مدرستي

استطاعت المملكة العربية السعودية ان تحرز تقدما بارزا في مجال التعليم الالكتروني وذلك بعد بتوثيق منصة مدرستي التعليمية حيث اصبحت واحدة من افضل سبعة منصات عالمية وقد نالت مستوي كبير من الرضا حيث جعلت التعليم الالكتروني في خيار استراتيجي لدي اغلبية المواطنين واولياء الامور كذلك الطلاب والمعلمين والفريق الاداري حيث استطاعت المملكة العربية السعودية ان تجعل التعليم الالكتروني موازيا للتعليم الاعتيادي وهذا يدفعهم للعمل بجد لجعل منظومة التعليم الالكتروني اكثر فاعلية فيسعون جاهدين علي تنمية اللوائح التعليمية والسياسة والمعايير المهنية وعمل دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات لكي يستطيعوا جميعا العمل كفريق واحد مواكبين الظروف الطارئة التي قد تتعرض لها البلاد في اية وقت وان يكونوا علي اتم الاستعداد لتصدي هذه الظروف من أجل تحسين عملية التعليم وتطوريها وكذلك ايضا قام المركز الوطني للتعليم الالكتروني بالاشراف علي عمليات اجراء الدراسة بجميع مراحلها بالتعاون مع الجهات العالمية وكان المنفذ لها OLC وهي منظمة اتحاد التعليم الالكتروني وهذا بمشاركة world bank group وكذلك ايضا جمعية Association for Learning Technology والمعهد التابع لليونيسكوIITE لتقنيات التعليم وكذلك المركز الوطني القائم لأبحاث التعلّم عن بعد والتقنيات المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية DETA.وايضا European Distance and E-Learning Network بالاضافة الي اللجنة الداعمة للموارد التعليمية المفتوحة OER Advocacy Committee وكذلك تم اختيارالمملكة العربية السعودية كأحد أفضل اربع نماذج علي المستوي العالمي للتعليم الالكتروني بجانب الصين وكوريا الجنوبية واستطاعت المملكة العربية السعودية بهذا السعي ان تصل الي مكانة سامية في عملية التعليم وتطور المؤسسات التعليمية لرفع من شأن التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني ولا يزال السعي مستمرا للرفع من شأن التعليم .

تثقيف المعلمين بماهارات استخدام التقنية تحديد الادوار والمسؤليات للقادة والمعلمين وكذلك المشرفين الاستفادة التامة من الوسائل والمصادر التعليمية وكذلك ايضا الانظمة المرتبطة تمكين قيادة التعليم الالكتروني من الابتكار والمثابرة التركيز علي الطالب ومراعاة الفروق الفردية مما يتيح لهم جميعا الفرصة بالمشاركة تنمية جميع الجوانب المهارية سواء كانت وجدانية او معرفية او ومهارية او ابتكارية لدعم الطالب .

أهداف منصة مدرستي