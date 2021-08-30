شروط الحصول على الاستحقاق من نظام ساند

نظام ساند يستهدف الي رعاية المواطنين، وأسرهم أثناء الفترة الانتقالية التي تقع ما بين الوظيفة السابقة لحين الحصول على وظيفة أخرى جديدة، حيث أن هذا في حالة تعطل أحدهم عن العمل بسبب خارج عن إرادته، مثل فيروس كورونا المستجد، ولذلك الهدف من نظام ساند للعاطلين عن العمل، لكي يتم توفير سد فجوة الدخل، والعمل من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين السعوديين المستفيدين الذين بحاجة لهذا الدعم المادي المخصص، وهذا لكي يتم تقديم جميع كافة سبل التدريب، والدعم اللازم لكي يتم المساعدة للالتحاق المواطن السعودي إلى وظيفة أخرى، ولذلك نظام ساند للعاطلين عن العمل أوضح عن العديد من الشروط الأساسية الواجب توافرها للحصول على الاستحقاق من ساند، لكي يتم الحصول على التعويض من نظام ساند.

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المتقدم أن يكون أقل من 60 سنة. أن يكون قد تجاوز مدة العمل التي تم الإنصاص عليها بقانون العمل في نظام ساند. يجب على المستفيد المستفيد أن يكون المشترك ليس لديه أي دخل آخر من أية أعمال أو أنشطة خاصة به. يجب على المستفيد أن يلتزم بالتدريبات التي تم الايضاح عنها من قبل الوزارة. يجب على المستفيد أن لا يكون قد تعرض للفصل من العمل بمحض حريته وإرادته. يجب على المستفيد أن يكون لديه القدرة على العمل.

شروط استحقاق نظام ساند :

ومن المؤكد أن المواطنين السعوديين المستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية الذين يقطع اشتراك في نظام ساند للعاطلين عن العمل، وهذا من طرفين هما العمل والعامل معاََ، ولذلك تم الإعلان على أن نسبته قد بلغت حوالي 2% تقسم بينهم مناصفة، حيث أن نظام ساند يقدم بتقديم تعويض المستفيدين إلى رعاية المواطنين من الدعم المادي الشهري لمستفيدي من المبالغ المالية، وهذا بسبب انتشار فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك يمكن الإيضاح عن بعض المعلومات الخاصة بنظام ساند، ولذلك تم الإعلان على أن نظام ساند منذ أوائل عام 2014م ولذلك تم التأكد على أن يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين من المبالغ المالية من قبل نظام ساند لا يقل أعمارهم عن 59 عاما، بالإضافة إلى ذلك أن يقطع اشتراك نظام ساند من طرفين هما العمل والعامل معاََ وهذا بنسبة تصل إلى 2% حيث أن نظام ساند يستهدف لتقديم فرص تدريب لا بد للعامل من الالتزام بها.