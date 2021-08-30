"قاهر الكوليسترول".. دراسة نكشف فوائد عظيمة للجوز

كشفت دراسة أجراها باحثون في مستشفى "كلينيك دي برشلونة"، عن فوائد عظيمة لإضافة الجوز إلى نظامنا الغذائي بشكل يومي.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Circulation العلمية، فإن إضافة نصف كوب من الجوز إلى نظامنا الغذائي اليومي، يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول بحوالي 8.5 في المئة، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وتوصلت الدراسة إلى نتائجها بعد إجراء اختبار شمل 628 شخصا بالغا، تمت إضافة الجوز بشكل يومي لنظامهم الغذائي.

ووجد الباحثون بعد مرور عامين، أن الفريق الذي يتناول الجوز يوميا، قد انخفض لدى أفراده كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، والذي يعرف بـLDL.

ويرتبط هذا النوع من الكوليسترول، الذي يطلق عليها أيضا اسم "الضار"، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وتعليقا على نتائج الدراسة، قال خبير التغذية إميليو روس من مستشفى كلينيك دي برشلونة في إسبانيا: "أظهرت الدراسات السابقة أن المكسرات بشكل عام، والجوز على وجه الخصوص، تخفض معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، إلا أن دراستنا كشفت أيضا عن دورها في تحسين جودة جزيئات الكوليسترول الضار".

وتوصي جمعية القلب الأميركية بتناول الجوز كونه غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي دهون صحية للقلب تتواجد بكميات كبيرة في الأسماك الزيتية.