عاجل.. البنتاجون: نحقق فى وقوع ضحايا مدنيين جراء غاراتنا فى كابول

وأكد المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربى، فى مؤتمر صحفى "أننا نأخذ التقارير التى تحدثت عن ضحايا مدنيين فى الغارة الأمريكية على كابل أمس على محمل الجد، ونحقق فى وقوع ضحايا مدنيين جراء غاراتنا"، مشددا على أن "لا أحد يريد سقوط أبرياء إذا كان لنا دورا فى مقتل أى مدنى جراء عملياتنا فسنعلن عن ذلك".
وقال كيربى: "لم يكن هناك أى أضرار جراء الصواريخ الثلاثة التى سقطت فى كابل، والصاروخ الرابع الذى سقط فى المطار لم يؤثر على مهمة الإجلاء من أفغانستان"، معلنا "أننا سنواصل الرد على التهديدات فى أفغانستان بشكل سريع وقوى".
وأضاف: "العمليات فى أفغانستان ستنتهى قريبا لكن جهودنا مستمرة لدعم الإغاثة الإنسانية، وعلى الرغن من أن المهمة خطير، لدينا القدرة لمواصلة عملياتنا مع استمرار سحب قواتنا"، مشيرا إلى "أننا لا نتوقع دورا عسكريا الآن فى أفغانستان".
وأعلن كيربى أنه "لدى القوات الموجودة فى أفغانستان تعليمات بالرد على أى تهديد، معتبرا أنه "لم يكن أحد يتصور السرعة القياسية التى سقطت بها الحكومة الأفغانية".
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