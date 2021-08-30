ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت وزيرة الصحة مى الكيلة، إن "من بين الإصابات الجديدة 1.354 فى قطاع غزة"، مضيفة أن "هناك 3 وفيات بالمرض، واحدة فى الضفة واثنتان فى قطاع غزة"، حسبما نقلت "رويترز".
وتشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى تسجيل 366.707 إصابة بفيروس كورونا فى الأراضى الفلسطينية، من بينها 3.940 حالة وفاة.
يذكر أن الحكومة الفلسطينية بدأت، اليوم الإثنين، حملة لتطعيم طلبة المدارس الثانوية، مستهدفة لتطعيم 250 ألف طالب وطالبة فى المدارس الحكومية والخاصة.
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