مجلس الأمن الدولى يعقد اجتماعا اليوم بشأن الوضع فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ويأتى موعد الاجتماع المقرر فى تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر بتوقيت نيويورك، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وكانت مصادر فى الأمم المتحدة، قد تحدثت فى وقت سابق، عن خطط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مناقشة الوضع فى أفغانستان مع ممثلى الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى.
كما أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن خطط لعقد اجتماع لمجلس الأمن بهذا الشأن.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأحد، أنها نفذت ضربة جوية قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول، وذلك عبر استهداف تهديد وشيك لتنظيم داعش الإرهابى، بعد أيام من مقتل حوالى 200 شخص فى هجوم للتنظيم فى محيط المطار.
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