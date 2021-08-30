رابط التسجيل في منصة قدوم 1443 عبر أبشر والتفاصيل الخاصة بالتسجيل

التسجيل في منصة قدوم 1443، أنشأت السلطات السعودية في الآونة الأخيرة منصة قدوم السعودية، والتي توفر على المقيمين والزائرين تسجيل كافة بياناتهم الصحية المتعلقة بفيروس كوفيد-19 (كورونا)، وذلك للتسهيل على المواطنين السعودين المقيمين خارج المملكة العربية السعودية بالعودة لديارهم وفقا لمجموعة قرارات وإجراءات أعلنتها السلطات السعودية، وحيث أننا نعمل نحن موقع “ثقفني” على تقديم كافة الخدمات لمتابعين الموقع لذلك سوف نقوم في هذا المقال بتقديم الرابط الرسمي لتسجيل في منصة قدوم 1443 وعرض التفاصيل حول تلك المنصة.

المستفيدين من التسجيل منصة قدوم 1443

أعلنت السلطات بالمملكة العربية السعودية عن الفئات المستفيدة من التسجيل في منصة قدوم وهما كالاتي:

الزائر المحصن والزائر الغير محصن

المقيم المحصن والمقيم الغير محصن

الزائر بغرض العلاج

العمالة المنزلية المرافقة للمواطنين

شروط التسجيل في منصة قدوم 1443

أعلنت السلطات السعودية على مجموعة من الضوابط والشروط للتسجيل في منصة قدوم، واليكم ابرز الشروط للتسجيل في منصة قدوم.

يشترط على المواطن الذي يرغب في العودة إلى المملكة العربية السعودية أن يكون حصل على احد اللقاحات المعتمدة التالية (جرعتين من لقاح فايزر، جرعتين من لقاح استرازينيكا، جرعتين من لقاح موديرنا، جرعة واحدة من لقاح جونسون).

لابد أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة صحية الخاصة باللقاحات وتكون معتمدة من وزارة الصحة الخاصة بالدولة القادم منها المتقدم.

ينبغي أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

يجب أن يتم تسجيل المتقدم على منصة قدوم قبل العودة إلى السعودية بـ 72 ساعة.

كيفية التسجيل في منصة قدوم عم طريق “أبشر”

وسوف نعرض لكم خطوات التسجيل في منصة قدوم 1443 والرابط الرسمي للتسجيل من خلال “ابشر” عبر النقاط التالية:

في بداية الأمر عليك بالدخول على الرابط الرسمي لمنصة ابشر عبر شبكة الإنترنت.

القيام بالضغط على اختيار “ابشر للأفراد”.

القيام بالضغط على منصة قدوم .

. ثم الضغط اختيار بدء التسجيل.

القيام بكتابة كافة البيانات المطلوبة على الصفحة ثم القيام بالضغط على زر تقديم الطلب.

وفي هذا الصدد قد نكون وفرنا ابرز التفاصيل حول منصة قدوم، ولمعرفة المزيد من المعلومات يمكنكم التعليق على هذا المقال وسوف نقوم بالرد عليكم في الحال.