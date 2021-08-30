نتائج الأهلية للدفعة 46 صدرت لكافة مستفيدي شهر سبتمبر من دعم حساب المواطن

نتائج الأهلية للدفعة 46 الخاصة بشهر سبتمبر 2021 صدرت كافة النتائج لكافة المستفيدين . من دعم حساب المواطن داخل كافة محافظات المملكة العربية السعودية . ذلك البرنامج الذي يقدم برامج الحماية الاجتماعية بمختلف أشكالها لكافة المحتاجين . كما سيتم صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن . وفقاً للموعد المحدد لها في كل شهر وهو اليوم العاشر من كل شهر . ذلك أذا لم يصادف هذا اليوم إجازات رسمية في السعودية . كما تم التنبيه من الجهات المعنية في حساب المواطن الدفعة 46 علي كافة المستفيدين . يجب أن يقوموا بتسجيل الدخول علي الموقع الرسمي للبرنامج والاستعلام عن نتائج الأهلية .

يتم الدخول علي الموقع الرسمي المعتمد من الوزارة . بعد ذلك يتم تحديد القائمة الخاصة بنتائج الأهلية في برنامج دعم حساب المواطن . كما يتم الضغط علي القائمة الخاصة بدراسة الأهلية للشهر الجديد . تظهر صفحة جديدة تحتوي علي كافة المعلومات المتعلقة بنتائج الأهلية وحالة الاستحقاق . أذا ما لم يصدر نتائج الأهلية لأي مستحق للدفعة الجديدة يمكن تقديم شكوى من خلال الموقع في قوائم الشكاوى .

يجب أن يكون كل مستفيد من حساب المواطن الدفعة 46 سعودي الجنسية .

سعودي الجنسية . كما يستثني من شرط الجنسية كلاً من الابن والابنة للمواطنة السعودية والزوجة أو الزوج الغير سعودي .

كذلك يستثني أيضاً من شرط الجنسية في البرنامج كل من يحمل بطاقات التنقل .

من الشروط الأساسية في دعم حساب المواطن أن يكون المستفيد مقيماً بالسعودية وفي حالة المغادرة لا تزيد الأيام عن 90 يوماً

أن يكون المستفيد مقيماً بالسعودية وفي حالة المغادرة لا تزيد الأيام عن 90 يوماً كما يجب علي كافة المستفيدين أن لا يكونوا في أي دار إيواء حكومي داخل السعودية أو في السجون .

يجب أيضاً أن تكون كافة البيانات التي تم تسجيلها لكل مستفيد متوافقة مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة .

نتائج الأهلية للدفعة 46 وما هي خطوات الاستعلام عن النتائجشروط الأهلية في حساب المواطن الدفعة 46 لكي ما يتم الحصول علي الدعملماذا يتم تقديم الدعم من حساب المواطن للمواطنين المستحقين للصرف

جاء تصريح مصاحباً لتصريح نتائج الأهلية للدفعة 46 يخص التوضيح فيما يتم تقديمه من الدعم . حيث احتوي التصريح علي أن تقديم دعم حساب المواطن للمستفيدين من البرنامج . ذلك بسبب التحديث الذي اتخذته السعودية والتطوير علي اقتصادها منذ عام 2017 . وانعكست تلك التطويرات بتأثيرها علي بعض فئات المواطنين في نواحي المعيشة . ولذلك اتخذت الحكومة السعودية بتقديم المساعدات من خلال حساب المواطن . ذلك لكي ما يتم رفع مستوي المعيشة لكل من تضرر بأي شكل من أشكال الضرر بسبب التطورات والتحديثات الاقتصادية . كذلك كان التسجيل في برنامج حساب المواطن حتي الدفعة رقم 38 التي كانت في شهر مارس 2020 . منذ تلك الدفعة حتي الآن لم يتم فتح باب التسجيل في حساب المواطن لمواطنين جدد .

نتائج الأهلية للدفعة 46 الخاصة في حساب المواطن الدفعة الخاصة بشهر سبتمبر . تلك الدفعة التي تم التنبيه عليها لكافة المستفيدين يجب عليهم الاستعلام عن أذا ما كان لهم الحق في الصرف لتلك الدفعة أم لا . كما تم توضيح ما هي الشروط التي يجب توافرها لكي ما يتم صرف دعم حساب المواطن للدفعة 46 شهر مارس 2021 .