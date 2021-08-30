طريقة تغيير رقم الجوال في نظام نور وتصحيح معلومات الدخول

تحديث البيانات وطريقة تغيير رقم الجوال في نظام نور من حساب المستخدم، من أكثر ما اهتم به المواطنين والمقيمين في المملكة، من لهم أبناء وبنات بمراحل التعليم المختلفة، وبالأخص الطلاب الجدد في المرحلة الابتدائية بالصف الأول، وطلاب الروضة والتمهيدي، حيث أن نظام التعليم لهم مع بداية الفصل الدراسي الأول 1443، يعتمد على المنصات التعليمية والتي تتمثل في منصة مدرستي لطلاب الابتدائي، وللروضات منصة روضتي الافتراضية، وتعد أهم خطوة هي إنشاء الحساب والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور.

كيف أعدل رقم جوالي على نظام نور

تعديل رقم الجوال في نظام نور والتأكد من وجود رقم هاتف صالح لاستقبال رسالة التفعيل أو تعديل كلمة المرور خطوة هامة جدا، تسهل من استخدام النظام في أي وقت حتى إذا ما فقد احد البيانات الخاصة بحساب المستخدم وعلى سبيل المثال كلمة المرور يمكن استرجعها، كما هو الحال في عملة التحديث لبيانات البريد الإلكتروني، واستخدام بريد صالح لكل طالب على حدى، وحتى نقوم بذلك يجب الدخول على النظام أولاً

أضافت وزارة التعليم السعودية مؤخراً طريقة حديدة للدخول على نظام نور من حساب ولي الأمر، وهي باستخدام نفس البيانات الخاصة بالدخول على نظام أبشر، وخو ما يعرف باسم بيانات بوابة نظام النفاذ الوطني الموحد، وهنا تم تسهيل الولوج إلى موقع نظام نور حتى لو لم تتذكر كلمة المرور الخاصة بك، وبعدها يمكن تعديل بعد البيانات أو تحديثها كما تشاء من داخل حسابك.

يقوم المستخدم بالتوجه إلى الصفحة الرئيسة في نظام نور حيث تظهر شاشة الدخول

تسجيل الدخول بأحد الطرق المتاحة في النظام

بعد الولوج داخل الموقع تظهر عدة قوائم للخدمات منها بياناتي الشخصية

الدخول على خانة بياناتي الشخصية

يتم اختيار رقم الجوال والضغط على علامة التعديل التي تظهر على شكل قلم

اكتب رقم الهاتف ثم اضغط على علامة “صح” للحفظ

هكذا تكون غيرت رقم الهاتف.

في حالة طلب تغيير كلمة السر ستصل رسالة نصية بكود التفعيل للهدمة على رقم الهاتف المسجل في نظام نور.

خطوات تعديل رقم الجوال في نظام نور