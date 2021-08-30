نادي بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

كشف تقرير صحفي أن نادي بيراميدز قد تفوق على نادي الزمالك في الصراع الخاص بالتعاقد مع نجم الوداد المغربي اللاعب وليد الكرتي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك وفق ما نشره الموقع المغربي أن اللاعب قد وقع رسمياً على عقود التعاقد والانتقال إلى صفوف بيراميدز لمدة ثلاث مواسم، ولم يكشف التقرير عن القيمة المالية للعقد الخاص باللاعب المغربي وانتقاله للنادي المصري خلال الفترة القادمة، حيث يُعد إضافة قوية في ظل وجود عدد من النجوم في بيراميدز.

نادي بيراميدز يحصل على توقيع لاعب الوداد المغربي

وأشارت التقارير المغربية خلال الساعات القليلة الماضية أن مجلس إدارة نادي الزمالك دخل في مفاوضات متقدمة مع نادي الوداد المغربي من اجل ضمن وليد الكرتي من أجل تعويض نجمه السابق فرجاني ساسي، ولكن دخل النادي المصري بيراميدز في المفاوضات وقطع على الزمالك تلك الصفقة الرائعة والإضافة القوية لفريق القلعة البيضاء، وخاصة أن الزمالك يسعى خلال هذه الفترة لتجديد دماء الفريق من أجل المحافظة على لقب الدوري في الموسم القادم 2021-2022.

ويُعد اللاعب إبراهيم الكرتي من أبرز نجوم الكرة في فريق الوداد خلال السنوات الأخيرة، حيث أنه توج مع الفريق المغربي خلال الفترة الماضية بلقب الدوري العام 4 مرات وبدوري أبطال أفريقيا مرة والسوبر الأفريقي مرة واحدة أيضاً، واصبح اللاعب محط أنظار العديد من الفرق الرياضية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب الوداد المغربي وليد الكرتي نحو 900 ألف يورو وفقاً لما أشار إليه موقع ترانسفير ماركت العالمي، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل التعاقد مع اللاعب خلال الفترة القادمة رسمياً.

فرجاني ساسي والزمالك

رحل خلال الفترة الماضية اللاعب المميز فرجاني ساسي عن نادي الزمالك خلال شهر مايو الماضي، وذلك بعد انتهاء عقده مع الزمالك وعدم التوصل إلى اتفاق جديد من أجل تجديد العقد، حيث أكد حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بنادي الزمالك أن اللاعب فرجاني ساسي قد رحل عن الزمالك بسبب الأموال وأن العرض بلغ قيمته 3 ملايين دولار، ومن حق اللاعب أن يبحث عن مستقبله، ويكفيه شرفاً أنه اقترن اسمه بنادي الزمالك والدي حصل فيه النادي على الدوري.