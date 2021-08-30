لبنان: السجن 20 عاما مع الأشغال الشاقة لأحمد الأسير

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، الاثنين، حكمها على المتشدد الموقوف، أحمد الأسير، بالسجن 20 عاما مع الأشغال الشاقة، مع التجريد من الحقوق المدنية وغرامة 51 مليون ليرة، في القضية المعروفة بـ"ملف بحنين".

وذكرت المحكمة أن المدان، أحمد الأسير، "أقدم على تدريب مجموعات مسلحة، وتصنيع عبوات ناسفة بمساعدة مسؤولين عسكريين يعملون معه".

وبحسب المصدر، فقد اشترك البعض من أولئك المسؤولين العسكريين في معارك "بحنين" شمالي لبنان ضد الجيش اللبناني، مما أدى الى مقتل عدد من العسكريين وجرح آخرين وإحداث تخريب في الممتلكات.

وشمل صك الاتهام الذي أدين به الأسير، إقدامه على تمويل مجموعات إرهابية مسلحة بمبالغ مالية كبيرة.

وفي أغسطس 2015، ألقت السلطات اللبنانية القبض على الأسير الذي كان مطلوبا لدى القضاء العسكري في البلاد.

وأوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، الأسير في مطار رفيق الحريري الدولي، أثناء محاولته مغادرة البلاد إلى مصر بجواز سفر مزور.