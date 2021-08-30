جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أكد البنتاجون "أننا نعمل على مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس لمغادرة أفغانستان". ودوى الخميس الماضى، انفجاران انتحاريان تبناهما تنظيم "داعش" الإرهابى بالقرب من مبنى مطار كابول، الذى من خلاله تقوم واشنطن وحلفاءها بإجلاء مواطنيها، وخلفا أكثر من 200 قتيلا بينهم 13 عسكريا أمريكيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاجون: إجلاء 122 ألفا بينهم 5 آلاف أمريكى من أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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