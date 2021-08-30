الصحة العالمية تفتح جسرا جويا مع أفغانستان للإمدادات الطبية

جدة - نرمين السيد - جاء هذا فى بيان صادر عن أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة فى منطقة شرق المتوسط، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال البيان إن المنظمة تمكنت بشكل جزئى من إعادة ملء مخزونات المنشآت الطبية فى أفغانستان، وضمان أن تستمر الخدمات الصحية المدعومة منها حاليا.

ويوم الجمعة الماضى، كانت المنظمة قد صرحت بأن الإمدادات الطبية سوف تنفد خلال أيام فى أفغانستان.

وأعربت المنظمة عن أملها فى إقامة جسر جوى إلى مدينة مزار شريف الشمالية بمساعدة السلطات الباكستانية.

وأوضحت منظمة الصحة أن إمدادات يبلغ وزنها 12.5 طن وصلت اليوم تكفى لتغطية الاحتياجات الطبية الأساسية لما يزيد على 200 ألف شخص وإجراء 3500 عملية جراحية وعلاج 6500 مريض بالصدمة.

وذكرت أن هذه الإمدادات سيتم توزيعها على 40 منشأة طبية فى 29 إقليما فى أرجاء أفغانستان. وأقلعت الطائرة التى وفرتها حكومة باكستان من دبى وهبطت فى مطار مزار شريف.