ميقاتى يؤكد بقائه فى لبنان ومواصلة مساعى تشكيل الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - ونفى ميقاتى -فى تصريح اليوم الاثنين- ما تم تداوله من أنباء حول عزمه السفر إلى إحدى الدول العربية لاستشراف آفاق المرحلة المقبلة، على أن يتخذ بعد عودته قراره النهائى بخصوص الاستمرار أو الاعتذار عن تشكيل الحكومة، موضحًا أن هذا الكلام عارٍ من الصحة جملة وتفصيلًا.

ويأتى ذلك فى وقت يسود فيه الغموض حول مستقبل تشكيل الحكومة الجديدة، حيث دخلت المشاورات بين الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتى شهرها الثانى دون أن تسفر عن ميلاد الحكومة وذلك بعد 13 لقاءً بين الجانبين.

وفى غضون ذلك تتصاعد حدة الأزمات فى البلاد نتيجة غياب حكومة كاملة الصلاحيات منذ أكثر من عام حين استقالت حكومة حسان دياب فى 10 أغسطس العام الماضى، ومنذ ذلك الحين تستمر حكومته فى مهمة تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة لحين انجاز مهمة تشكيل الحكومة.