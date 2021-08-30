فى ذكرى «فجر الجرود»..عون يحذر الجيش والأمن من خطر الإرهاب على لبنان

جدة - نرمين السيد - طالب الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الإثنين، الجيش وسائر القوى الأمنية بضرورة "التنبه الدائم لأى نشاط أو مخطط إرهابى لزعزعة الأمن والاستقرار فى لبنان"، حسبما ذكر بيان للرئاسة اللبنانية.





وفى الذكرى السنوية الرابعة لإنطلاق معركة "فجر الجرود" فى 2017، لتطهير المنطقة الحدودية بين لبنان سوريا من تنظيم داعش المتطرف، حذر عون من مغبة "استغلال الإرهابيين الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التى تواجهها البلاد، لخلق مزيد من الإرباك والفوضى تحقيقاً لمآرب وأهداف خارجية".

كما أشاد عون بـ"أداء القوى الأمنية فى هذه المرحلة الدقيقة فى تاريخ لبنان، والتضحيات الجسيمة التى تبذلها قياداتها وضباطها وأفرادها للحفاظ على الاستقرار وحفظ أمن المواطنين".

ودعى الرئيس اللبنانيين إلى "الالتفاف حول مؤسساتهم العسكرية والأمنية لتفويت الفرصة على المصطادين فى المياه العكرة والساعين إلى عرقلة أى محاولة للنهوض واستعادة الحياة الطبيعية للبنانيين".