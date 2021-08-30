إصابة 15 شخصا بانفجار قرب مركز للشرطة في كولومبيا 

أصيب 15 شخصا بانفجار وقع قرب مركز للشرطة في مدينة كوكوتا الكولومبية، حسب رئيس شرطة المدينة أوسكار مورينو اليوم الاثنين.

وقال مورينو للصحفيين إن "الجناة تركوا عبوة ناسفة تحت مقعد في الشارع"، مضيفا أن الانفجار خلف أضرارا بمبنى الشرطة إضافة إلى إصابة عدد من رجال الأمن.

وذكر أن بين المتضررين الذين تلقوا إصابات صوتية اثنين من المارة، وأن أجهزة الأمن باشرت التحقيق في الحادث.