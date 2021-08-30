التحالف الدولي: نعمل للقضاء على ”داعش” وفرعه في أفغانستان 

تعهد التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، بالعمل على القضاء على التنظيم واتخاذ هدف خاص للضغط على فرع التنظيم في أفغانستان، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي على مطار كابل.

التحالف الدولي: نعمل للقضاء على "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي على مطار كابل

وقال التحالف في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية: "سنستفيد من جميع عناصر القوة الوطنية والعسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية والاقتصادية وإنفاذ القانون، لضمان هزيمة هذه المنظمة الإرهابية الوحشية".

هذا وأعلن تنظيم "داعش"، اليوم الاثنين، مسؤوليته عن هجوم صاروخي طال مطار العاصمة الأفغانية كابل.