هُنا إعلان نتائج القبول الموحد في الأردن 2021 من خلال موقع وحدة تنسيق admec.gov. jo

نتائج القبول الموحد في المملكة الأردنية يزداد بشكل ملحوظ البحث عنها من قبل طلاب التوجيهي، لمعرفة نتائج القبول في الجامعات الأردنية لعام 2021، وقد أعلنت الحكومة أنه سيتم الإعلان عن النتائج من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة في الساعات التالية، وسوف تزداد عمليات البحث من خلال الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات القادمة حتى ظهور النتائج بشكل رسمي، لذلك سوف نستعرض معكم جميع التفاصيل من خلال هذا المقال فلنتابع.

نتائج القبول الموحد في الأردن

قام متحدث وزارة التعليم العالي بالأردن بالإعلان عن غلق تسجيل رغبات التقديم للجامعات في المملكة الأردنية 2021، يوم السبت الماضي الموافق 28 أغسطس، كما أعلن أيضًأ على أنه قد قام 260 من الطلاب الأردنيين بالتقديم في الجامعات الموحدة، وقال أن نتيجة القبول الموحد سوف تظهر قريبًا خلال الساعات التالية.

نتائج القبول الموحد بالأردن 2021

قد أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي دكتور مهند الخطيب، أن هناك عدد قليل من الطلاب قد تقدموا بدفع الرسوم والمصروفات الخاصة بالدراسة، وهو ما يقارب 73 ألف طالب فقط بينما هناك عدد كبير أيضً لم يقم بدمع هذه الرسوم حتى الأن، وقد ناشد هؤلاء الطلبة بدفع هذه الرسوم على وجه السرعة، حتى يتم قبولهم في الجامعات الأردنية ونتائج القبول الموحد ولا تقوم الحكومة باستبعادهم.

وقد أقر أنه سيتم قبول حوالي خمسون ألف طالب وطالبة مثل العام الماضي في الجامعات الحكومية الأردنية، وقد لقت جميع التخصصات الجيدة في الجامعات العلمية إقبال كبير من الطلاب هذا العام مما جعل العدد في ازدياد ملحوظ.

رابط نتائج القبول الموحد

للاستعلام ومعرفة نتائج القبول الموحد يمكن الدخول على الرابط الخاص بالموقع من خلال الخطوات التالية: