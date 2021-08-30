عقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية. اجتماعاً برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. من أجل تحديد الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية لعام 2021. في ضوء ما أظهرته نتيجة الثانوية العامة 2021 من حدوث انخفاض كبير في مجاميع الطلاب لهذا العام بالمقارنة بالعام الماضي،. وفى ضوء ما أسفرت عنه نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، والتي أعلنها وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار يوم أمس الأحد الموافق 29/8/2021.

رابط تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2021 والحدود الدنيا للقبول بها

حدد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية الحدود الدنيا للقبول هذا العام، لتكون متفقة مع الانخفاض في مجاميع طلاب الثانوية العامة لهذا العام، وقد جاءت الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية كما يلي:-

كما حدد المجلس أيضاً رابط التنسيق الالكتروني للجامعات الخاصة، والذي سوف يتم من خلاله تسجيل الرغبات، حيث تشارك في هذا الموقع كافة الجامعات الخاصة العاملة في مصر.، ويجب على الطالب القيام بإدخال 25 رغبة، وسوف يظل هذا الموقع مفتوح خلال المدة الفترة المحددة، وفي خلال تلك الفترة يمكن للطالب القيام بتعديل رغباته كيفما يشاء.

وأشار إلى أنه يجب على الطالب الذي تم ترشحيه لجامعة معينة عليه سرعة اتمام اجراءات القبول بالجامعة المرشح لها وفي حالة التخلف عن اتمام تلك الاجراءات خلال المدة القانونية المقررة فإنه لا يحق له التقدم لأي جامعة خاصة أخري.

موعد بدء تنسيق المرحلة الأولي للجامعات الخاصة 2021:-

أعلن الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن موعد بدء تنسيق المرحلة الأولي للجامعات الخاصة بنظام التنسيق الالكتروني سيكون كالتالي:-

البداية من يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021 الساعة الخامسة عصراً.

النهاية سيكون يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 الساعة 5 عصراً.

سيتم إعلان النتيجة يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021 الساعة 12 ظهراً.

رابط تنسيق الجامعات الأهلية 2021:-

حدد المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والأهلية رابط التنسيق الالكتروني للجامعات الأهلية الذي يتقدم له الطالب وهذه الجامعات هي جامعات غير هادفه للربح، والجامعات الأهلية هي:- جامعة الملك سلمان، جامعة الجلالة، جامعة العلمين، جامعة المنصورة الجديدة.